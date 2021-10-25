Рогозин оценил надёжность кораблей Crew Dragon

Корабли Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX достаточно протестированы для того, чтобы на них смогли совершать полёты российские космонавты. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"С нашей точки зрения, SpaceX наработала достаточный опыт, чтобы можно было отправлять на их кораблях и представителей наших экипажей", — сказал руководитель госкорпорации в ходе Международного астронавтического конгресса в Дубае.

Рогозин отметил, что тема перекрёстных полётов может быть затронута на переговорах с NASA, которые состоятся во вторник, 26 октября.

"Думаю, завтра, когда будем встречаться с моей американской коллегой из NASA, обсудим этот вопрос однозначно и будем обсуждать предметно космонавтов, которые полетят на Crew Dragon, и готовы обсуждать американских астронавтов, которые полетят на "Союзе", — указал он.