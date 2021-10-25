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Адвокат Моргенштерна — о заявлениях про бессмысленность Дня Победы: Нас ждут новые приключения

Алишер примечателен тем, что не боится говорить то, что думает, отметил Жорин. По словам юриста, в случае каких-либо претензий конечную точку в вопросе поставит лингвистическая экспертиза.

25 октября, 14:17
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/morgen_shtern/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">morgen_shtern</a></p>

Фото © Instagram / morgen_shtern

Адвокат Алишера Моргенштерна Сергей Жорин в беседе с Лайфом прокомментировал скандальное заявление рэпера про бессмысленность Дня Победы. Юрист сообщил, что из-за неосторожного высказывания музыканта теперь многие попросту захотят "уничтожать".

"Со своей стороны я хочу сказать, что Алишер примечателен тем, что не боится говорить что думает. Другое дело в том, что кто-то разделяет его мнение, а кто-то нет", — заявил собеседник.

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Различные политические деятели, для которых Моргенштерн сейчас и так как "красная тряпка", захотят привлечь рэпера к ответственности, уверен Жорин. Также на музыканта обрушится волна хейта, причём осуждать его будут все кому не лень, чтобы просто попиариться.

"Когда речь идёт о наказании за какое-то высказывание, конечную точку ставит лингвистическая экспертиза. Если будут какие-то претензии, исходя из того, что он сказал, точку будут ставить здесь лингвисты. Только мы выдохнули после истории с якобы пропагандой [наркотиков], вероятно, теперь нас ждут новые приключения", — заключил Жорин.

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Ранее Лайф сообщал, что Моргенштерн усомнился в необходимости праздновать День Победы. По словам исполнителя, "за 70 с лишним лет" у страны, видимо, не случилось других успехов, которыми можно было бы гордиться.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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