Адвокат Моргенштерна — о заявлениях про бессмысленность Дня Победы: Нас ждут новые приключения

Адвокат Алишера Моргенштерна Сергей Жорин в беседе с Лайфом прокомментировал скандальное заявление рэпера про бессмысленность Дня Победы. Юрист сообщил, что из-за неосторожного высказывания музыканта теперь многие попросту захотят "уничтожать".

"Со своей стороны я хочу сказать, что Алишер примечателен тем, что не боится говорить что думает. Другое дело в том, что кто-то разделяет его мнение, а кто-то нет", — заявил собеседник.

Различные политические деятели, для которых Моргенштерн сейчас и так как "красная тряпка", захотят привлечь рэпера к ответственности, уверен Жорин. Также на музыканта обрушится волна хейта, причём осуждать его будут все кому не лень, чтобы просто попиариться.

"Когда речь идёт о наказании за какое-то высказывание, конечную точку ставит лингвистическая экспертиза. Если будут какие-то претензии, исходя из того, что он сказал, точку будут ставить здесь лингвисты. Только мы выдохнули после истории с якобы пропагандой [наркотиков], вероятно, теперь нас ждут новые приключения", — заключил Жорин.