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Попова отказалась считать нерабочие дни локдауном

Глава Роспотребнадзора объяснила, что такая мера нужна, чтобы разорвать цепочки передачи коронавируса.

25 октября, 14:08
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Введённый в России период нерабочих дней не является локдауном, ведь людей принуждают лишь находиться в кругу семьи и проводить больше времени на свежем воздухе. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Эти грядущие девять дней — я не готова согласиться с тем, что это локдаун. Людей принуждают общаться в своей семье и больше времени проводить на свежем воздухе. Вот, собственно, всё", — сказала главный государственный санитарный врач в эфире Первого канала.

По словам Поповой, это всё, что необходимо для разрыва цепочек передачи коронавируса.

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Напомним, президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также добавил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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