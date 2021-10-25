Попова отказалась считать нерабочие дни локдауном

Введённый в России период нерабочих дней не является локдауном, ведь людей принуждают лишь находиться в кругу семьи и проводить больше времени на свежем воздухе. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Эти грядущие девять дней — я не готова согласиться с тем, что это локдаун. Людей принуждают общаться в своей семье и больше времени проводить на свежем воздухе. Вот, собственно, всё", — сказала главный государственный санитарный врач в эфире Первого канала.

По словам Поповой, это всё, что необходимо для разрыва цепочек передачи коронавируса.