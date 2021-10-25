Вдова умершего от ковида россиянина через суд получила миллион рублей компенсации

Суд в Астраханской области присудил один миллион рублей компенсации вдове пациента, который умер от коронавируса в Ахтубинске. Об этом сообщил адвокат женщины Сергей Бронницкий на своей странице в "Инстаграме".

Юрист отметил, что дело станет знаковым, так как ранее компенсацию за смерть пациента с CoViD-19 не назначали. Он рассказал, что погибший — здоровый мужчина, бывший военный, он обратился за медицинской помощью 13 июня с жалобами на боль в груди и кашель. Врачи не стали назначать ему анализы, а просто прописали противовирусное, питьё, покой и отправили домой, решив, что это обычная ОРВИ. Однако такое лечение мужчине не помогало, ему становилось только хуже.

15 июня пациент снова пришёл к врачу, и только тогда у него взяли тест на коронавирус, но до получения результатов мужчина уже не дожил. 18 июня кашель у жителя Ахтубинска усилился, однако терапевт просто добавил к лечению грудной сбор и снова отправил больного домой.

"Притом что ни в одной клинической рекомендации такого "лечения" нет и быть не может. Это примерно как подорожником переломы лечить. Сатурацию никто не мерил. Уже на следующий день мужчине стало хуже, его в тяжёлом состоянии госпитализировали в инфекционное отделение. 22 июня его не стало", — указал адвокат.

По словам Бронницкого, вдова мужчины сразу же обратилась в СК РФ, следователи возбудили уголовное дело и назначили судебно-медицинскую экспертизу, однако связи между дефектами лечения и смертью не выявили. После этого женщина самостоятельно подала гражданский иск с требованием возместить моральный ущерб, но после единственного заседания в удовлетворении его было отказано. Тогда жена погибшего и обратилась к юристу, вместе с которым подала апелляцию.

"Суд оказался на нашей стороне, иск на один миллион рублей удовлетворили, решение окончательное, вступило в силу немедленно, дело выиграно! И сразу хочу пояснить, мы не стремимся "засудить, нагнуть" и все подобные термины, мы просто помогаем людям восстановить справедливость. Речь не шла об инновационной помощи, но без кислорода, с грудным сбором и атропином при ЧСС 110 (частота сердечных сокращений. — Прим. Лайфа) мы и дальше будем иметь летальные исходы", — заключил юрист.