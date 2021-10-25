Суд в Одессе обязал укравших магнитолы читать книги Твена и стихи Шевченко

Укравшие магнитолы воры приговорены к одному году условно решением Малиновского районного суда Одессы. Их также обязали прочесть романы Марка Твена и Джека Лондона, а также стихи Тараса Шевченко. Об этом говорится в соответствующем решении инстанции.

Так, суд учёл "очень ограниченное развитие и образование" 23- и 19-летнего подозреваемых, а также отсутствие понимания собственности, отношений между людьми и общечеловеческих ценностей, которые, в частности, закладываются родителями в детстве. Подсудимых обязали придерживаться определённых требований, прочитав "Приключения Тома Сойера" и "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена, повесть "Белый Клык" Джека Лондона и стих "Минають дни, минають ночи" Тараса Шевченко.

При этом во внимание было принято отсутствие судимостей ранее, а также наличие у одного из преступников супруги и ребёнка. Кроме того, подсудимые признали вину и сотрудничали со следствием, заявив, что пошли на кражу из-за нехватки денег. По решению судьи оба приговорены к трём годам лишения свободы, однако наказание заменено годом условно с дополнительными обязательствами.