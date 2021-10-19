Обиженный вор оставил хозяину такое нелепое письмо, что над ним смеялись даже самые суровые офицеры

Инцидент произошёл в индийском штате Мадхья-Прадеш. Мужчина, чьё имя не раскрывается, вернулся домой после двухнедельного отсутствия и обнаружил, что его обокрали. Но даже это не так впечатлило жертву грабежа, как записка, которую оставил расстроенный преступник. Воришка, видимо, был сильно разочарован тем, что "улов" не оправдал его ожидания.

Когда в доме нет денег, то и запирать его незачем из текста записки

Фото © Twitter / Anurag_Dwary

Всего грабитель унёс из дома несколько ювелирных украшений и 30 тысяч рупий (около 28 тыс. руб.). Местная полиция уже начала расследование, но дело осложняется тем, что неизвестно, в какой именно момент произошёл инцидент, пишет The Indian Express.

Фото © Twitter / Anurag_Dwary

История о разочарованном преступнике появилась в том числе в "Твиттере". Пользователи были удивлены наглостью грабителя, но не смогли не пошутить над абсурдностью ситуации.

Только в Индии тебя могут отругать воры, которые врываются в твой дом VanickaA