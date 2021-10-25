Путин на встрече с главой ФТС пошутил о работе правительства

Глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что за девять месяцев текущего года ведомство уже перечислило в федеральный бюджет 4,8 триллиона рублей. Трансляция встречи велась по телеканалу "Россия-1".

Так, руководитель службы пояснил, что прогнозное задание ведомства уже выполнено на 133% (или на 1,2 триллиона рублей) и если оно не будет изменено в сторону увеличения, то рост этой цифры продолжится.

"Сейчас правительство услышит и скорректирует", — с улыбкой ответил Булавину Путин.