Путин на встрече с главой ФТС пошутил о работе правительства
Руководитель службы рассказал о том, сколько уже перечислено в федеральный бюджет и как сильно эта сумма отличается от прогнозного задания.
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Глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что за девять месяцев текущего года ведомство уже перечислило в федеральный бюджет 4,8 триллиона рублей. Трансляция встречи велась по телеканалу "Россия-1".
Так, руководитель службы пояснил, что прогнозное задание ведомства уже выполнено на 133% (или на 1,2 триллиона рублей) и если оно не будет изменено в сторону увеличения, то рост этой цифры продолжится.
"Сейчас правительство услышит и скорректирует", — с улыбкой ответил Булавину Путин.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником. Глава государства обратил внимание на значимую роль таможенной службы в пополнении федерального бюджета, наращивании внешних торговых связей, а также развитии комфортных условий для ведения бизнеса.
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