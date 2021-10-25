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Путин на встрече с главой ФТС пошутил о работе правительства

Руководитель службы рассказал о том, сколько уже перечислено в федеральный бюджет и как сильно эта сумма отличается от прогнозного задания.

25 октября, 14:11
<p>Фото ©<a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/66993/photos/66872" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что за девять месяцев текущего года ведомство уже перечислило в федеральный бюджет 4,8 триллиона рублей. Трансляция встречи велась по телеканалу "Россия-1".

Так, руководитель службы пояснил, что прогнозное задание ведомства уже выполнено на 133% (или на 1,2 триллиона рублей) и если оно не будет изменено в сторону увеличения, то рост этой цифры продолжится.

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"Сейчас правительство услышит и скорректирует", — с улыбкой ответил Булавину Путин.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником. Глава государства обратил внимание на значимую роль таможенной службы в пополнении федерального бюджета, наращивании внешних торговых связей, а также развитии комфортных условий для ведения бизнеса.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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