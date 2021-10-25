Карпин объяснил, почему в расширенный список сборной России попал 41 футболист
В заявку попал целый ряд новобранцев национальной команды, однако в неё не вошёл нападающий "Зенита" Артём Дзюба.
Фото © РФС
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему в расширенную заявку попал сразу 41 игрок, хотя ранее вызывалось гораздо меньше кандидатов.
"Это связано с тем, что даже те расширенные списки, которые мы публиковали перед матчами в сентябре и октябре, тренерскому штабу приходилось корректировать. После объявлений игроки проводили ещё по два-три матча, некоторые получали травмы. Поэтому в этот раз решили опубликовать такой, скажем так, очень расширенный список, который потом уже будет скорректирован под окончательный", — цитирует Карпина пресс-служба РФС.
Он также отметил, что есть футболисты, которые "висят на жёлтых карточках" в ближайшие матчи сборной России и могут пропустить их, а также часть игроков только приходит в себя после травм.
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Ранее Лайф сообщал, что в расширенный список сборной России по футболу попал 41 футболист. В списке есть немало новичков, однако вне национальной команды остался нападающий "Зенита" Артём Дзюба.
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