Ассанж может попросить убежища в России, допустил главред WikiLeaks
Однако говорить об этом сейчас, пока журналист находится в тюрьме, а США пытаются добиться его экстрадиции, рано, заметил Кристинн Храфнссон.
Джулиан Ассанж. Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не исключает ни одну страну, к властям которой может обратиться для получения убежища, в том числе и Россию. Об этом сообщил главный редактор издания Кристинн Храфнссон.
По его словам, Ассанж хотел бы остаться на родине — в Австралии, однако правительство страны не предоставило ему убежища и не дало никаких сигналов о поддержке.
"Есть много стран, которые могут рассматриваться как безопасные или сравнительно безопасные для него. Варианты будут рассматриваться, когда и где. Ничего не исключено", — приводит слова Храфнссона РИА "Новости".
Однако говорить об этом сейчас, пока Ассанж находится в тюрьме, а США пытаются добиться его экстрадиции, рано, добавил главред.
Напомним, в Лондоне вот уже который месяц проходят слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США. В 2010 году после множества публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке, об условиях содержания людей в американской тюрьме Гуантанамо, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж бежал в Швецию, где планировал получить защиту, однако вскоре был обвинён в преступлениях на сексуальной почве. Затем он долгое время прятался в Посольстве Эквадора в Великобритании, а после того, как его лишили убежища, его арестовала британская полиция. В случае выдачи США журналисту грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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