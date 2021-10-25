Ассанж может попросить убежища в России, допустил главред WikiLeaks

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не исключает ни одну страну, к властям которой может обратиться для получения убежища, в том числе и Россию. Об этом сообщил главный редактор издания Кристинн Храфнссон.

По его словам, Ассанж хотел бы остаться на родине — в Австралии, однако правительство страны не предоставило ему убежища и не дало никаких сигналов о поддержке.

"Есть много стран, которые могут рассматриваться как безопасные или сравнительно безопасные для него. Варианты будут рассматриваться, когда и где. Ничего не исключено", — приводит слова Храфнссона РИА "Новости".

Однако говорить об этом сейчас, пока Ассанж находится в тюрьме, а США пытаются добиться его экстрадиции, рано, добавил главред.