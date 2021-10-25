Минобороны России вручило ноту военному атташе Германии

"В ходе встречи обращено внимание на высказывания главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по ядерному сдерживанию России и передана нота. Отмечено, что подобные высказывания провоцируют усиление напряжённости в Европе и не способствуют нормализации ситуации", — говорится в сообщении российского Минобороны.