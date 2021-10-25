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Минобороны России вручило ноту военному атташе Германии

В ведомстве заявили, что высказывания Аннегрет Крамп-Карренбауэр по ядерному сдерживанию Москвы провоцируют усиление напряжённости в Европе.

25 октября, 14:35
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Военного атташе Германии вызвали в Минобороны РФ из-за слов главы военного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о ядерном сдерживании Москвы.

"В ходе встречи обращено внимание на высказывания главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по ядерному сдерживанию России и передана нота. Отмечено, что подобные высказывания провоцируют усиление напряжённости в Европе и не способствуют нормализации ситуации", — говорится в сообщении российского Минобороны.

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Напомним, ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО необходимо чётко продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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