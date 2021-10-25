Вирусолог рассказал, кто может бессимптомно перенести заражение штаммом "дельта"

Перенести заражение штаммом коронавируса "дельта" без симптомов могут люди с сильным врождённым иммунитетом или ранее переболевшие другими вариантами инфекции. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в беседе с "Москвой 24".

Эксперт отметил, что даже с появлением более заразного варианта инфекции, люди, болеющие без клинических проявлений, всё равно остаются. Однако подсчитать процент таких пациентов сложно, так как не везде существует поголовное тестирование населения. По мнению Скулачева, при нынешнем количестве вакцинированных и переболевших вряд ли больше 25% от заразившихся переносят коронавирус бессимптомно, а учитывая повышенную агрессивность "дельты", этот показатель мог и снизиться.

Вирусолог подчеркнул, что вероятность течения болезни без клинических проявлений во многом зависит от дозы полученного вируса.

"Если в организм контактирующего прилетело несколько сотен тысяч вирусных частиц, у нас есть система неспецифического (врождённого. — Прим. Лайфа) иммунитета. Она давит инфекцию и не даёт ей развить хоть какие-то симптомы. Если вируса мало, то выше вероятность, что он либо будет побеждён организмом полностью — и тогда вообще не произойдёт никакого заражения, либо болезнь пройдёт бессимптомно. Это характерно как для "дельты", так и для любого другого штамма", — сказал эксперт.

Скулачев добавил, что перенести CoViD-19 бессимптомно человеку помогает кросс-реактивный иммунитет. По словам вирусолога, в популяции уже тысячи лет гуляют четыре коронавируса, и существуют довольно убедительные работы, в которых говорится, что если человек недавно болел одним из них, то и течение новой инфекции будет проходить легче.

"Вакцинация должна этому помочь, так как прививка даёт очень серьёзное преимущество иммунитету. Он гораздо быстрее активируется, и шансов задавить вирус становится больше. Но полностью или до бессимптомного состояния, сказать сложно", — добавил вирусолог.

При этом Скулачев указал, что в процессе эволюции коронавирусу невыгодно терять свойство бессимптомного течения, потому что таким образом он может активнее распространяться среди людей.