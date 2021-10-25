Число пострадавших при взрыве в доме в Набережных Челнах возросло до четырёх

В результате взрыва в пятиэтажном жилом доме в городе Набережные Челны пострадало четыре человека. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что, по предварительным данным, в результате инцидента погибших нет. Состояние людей, получивших травмы, не уточняется.

Как сообщили Лайфу в МЧС, предварительно, в квартире на четвёртом этаже произошёл взрыв газовоздушной смеси, повреждены перекрытия между четвёртым и пятым этажом.