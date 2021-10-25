Число пострадавших при взрыве в доме в Набережных Челнах возросло до четырёх
Предварительно, погибших в результате инцидента нет. Состояние людей, получивших травмы, не уточняется.
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В результате взрыва в пятиэтажном жилом доме в городе Набережные Челны пострадало четыре человека. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Отмечается, что, по предварительным данным, в результате инцидента погибших нет. Состояние людей, получивших травмы, не уточняется.
Как сообщили Лайфу в МЧС, предварительно, в квартире на четвёртом этаже произошёл взрыв газовоздушной смеси, повреждены перекрытия между четвёртым и пятым этажом.
Напомним, о взрыве стало известно сегодня ранее. Как указал источник Лайфа, обрушение произошло на уровне четвёртого и пятого этажей. Изначально сообщалось об одном пострадавшем.
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