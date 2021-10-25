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Число пострадавших при взрыве в доме в Набережных Челнах возросло до четырёх

Предварительно, погибших в результате инцидента нет. Состояние людей, получивших травмы, не уточняется.

25 октября, 14:47
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-10774379_478550" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Казань Подслушано</a></p>

Фото © VK / Казань Подслушано

В результате взрыва в пятиэтажном жилом доме в городе Набережные Челны пострадало четыре человека. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что, по предварительным данным, в результате инцидента погибших нет. Состояние людей, получивших травмы, не уточняется.

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Как сообщили Лайфу в МЧС, предварительно, в квартире на четвёртом этаже произошёл взрыв газовоздушной смеси, повреждены перекрытия между четвёртым и пятым этажом.

Напомним, о взрыве стало известно сегодня ранее. Как указал источник Лайфа, обрушение произошло на уровне четвёртого и пятого этажей. Изначально сообщалось об одном пострадавшем.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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