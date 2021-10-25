Наша Наташа: Путин присвоил российское гражданство звезде "Дикого ангела" Орейро и её сыну
Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.
Наталия Орейро. Фото © Instagram / nataliaoreirosoy
Уругвайская актриса Наталия Орейро и её сын Мольо получили российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 года в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 года в Аргентине", — сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Владимир Путин заявил, что закон о гражданстве РФ должен быть более либеральным. Глава государства пояснил, что данный вопрос включает множество социально-экономических составляющих.
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