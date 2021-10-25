"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 года в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 года в Аргентине", — сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.