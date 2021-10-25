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Наша Наташа: Путин присвоил российское гражданство звезде "Дикого ангела" Орейро и её сыну

Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

25 октября, 14:56
<p>Наталия Орейро. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTS0ew5rOAn/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nataliaoreirosoy</a></p>

Наталия Орейро. Фото © Instagram / nataliaoreirosoy

Уругвайская актриса Наталия Орейро и её сын Мольо получили российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 года в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 года в Аргентине", — сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Наталия Орейро в кокошнике и по-русски поздравила граждан РФ с Днём России

Наталия Орейро в кокошнике и по-русски поздравила граждан РФ с Днём России

Ранее Владимир Путин заявил, что закон о гражданстве РФ должен быть более либеральным. Глава государства пояснил, что данный вопрос включает множество социально-экономических составляющих.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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