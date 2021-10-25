Эпицентром взрыва в доме в Набережных Челнах могла стать квартира одинокого пенсионера
Отмечается, что после случившегося люди кричали мужчине, однако ответа не последовало. Под завалами обнаружили живым 17-летнего парня.
Фото © Пресс-служба мэра Набережных Челнов
Взрыв в пятиэтажном доме в Набережных Челнах мог произойти в квартире одинокого дедушки. Об этом спасателям рассказал сосед мужчины, сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что после детонации жильцы кричали в квартиру пенсионеру, однако никто не отвечал. Там, по данным телеграм-канала, целиком обрушилась бетонная стена. Кроме того, уточняется, что под завалами обнаружили живым 17-летнего парня, который пропал сразу после случившегося.
Напомним, о взрыве стало известно сегодня ранее. Как указал источник Лайфа, обрушение произошло на уровне четвёртого и пятого этажей. Изначально сообщалось об одном пострадавшем, однако позже, по данным Лайфа, их число возросло до четырёх. Предварительно, в доме произошла утечка газа.
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