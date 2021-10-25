Эпицентром взрыва в доме в Набережных Челнах могла стать квартира одинокого пенсионера

Взрыв в пятиэтажном доме в Набережных Челнах мог произойти в квартире одинокого дедушки. Об этом спасателям рассказал сосед мужчины, сообщает телеграм-канал SHOT .

Отмечается, что после детонации жильцы кричали в квартиру пенсионеру, однако никто не отвечал. Там, по данным телеграм-канала, целиком обрушилась бетонная стена. Кроме того, уточняется, что под завалами обнаружили живым 17-летнего парня, который пропал сразу после случившегося.