Общественник попросит Генпрокуратуру привлечь Моргенштерна к ответственности за слова о Дне Победы

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил Лайфу, что обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой привлечь к уголовной ответственности рэпера Моргенштерна за высказывание о необязательности Дня Победы.

Бородин отметил, что "дико удивлён" заявлением артиста. Вероятно, они подпадают под уголовную ответственность. Кроме того, юрист готов заказать экспертизу высказывания рэпера.

"Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией официально заявляет, что мы обращаемся в Генеральную прокуратуру, чтобы Алишера Моргенштерна проверили по статье 354.1 УК РФ. Это распространение "выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России. Наказание предусматривает до трёх лет лишения свободы или штраф до трёх миллионов рублей, либо обязательные работы", — сообщил Бородин.

Собеседник отметил, что его особенно удивили следующие слова Моргенштерна: "Гордиться просто нечем". Эмоции юриста связаны с тем, что рэпер сделал "такой плевок" в адрес наших ветеранов, "которые дали нам сегодня возможность улыбаться".

"Они проливали свою кровь, а вот такие Моргенштерн и так далее сегодня оскверняют чувства ветеранов. Это опять говорит о том, что воспитания у Моргенштерна нет никакого, надо было всё-таки не ролики снимать, а изучать историю", — отрезал собеседник.