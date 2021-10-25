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Общественник попросит Генпрокуратуру привлечь Моргенштерна к ответственности за слова о Дне Победы

По словам собеседника Лайфа, высказывание рэпера — "плевок" в адрес ветеранов, благодаря которым мы сегодня имеем возможность улыбаться и вообще жить.

25 октября, 15:04
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTudi_wsOLf/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">morgen_shtern</a></p>

Фото © Instagram / morgen_shtern

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил Лайфу, что обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой привлечь к уголовной ответственности рэпера Моргенштерна за высказывание о необязательности Дня Победы.

Бородин отметил, что "дико удивлён" заявлением артиста. Вероятно, они подпадают под уголовную ответственность. Кроме того, юрист готов заказать экспертизу высказывания рэпера.

"Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией официально заявляет, что мы обращаемся в Генеральную прокуратуру, чтобы Алишера Моргенштерна проверили по статье 354.1 УК РФ. Это распространение "выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России. Наказание предусматривает до трёх лет лишения свободы или штраф до трёх миллионов рублей, либо обязательные работы", — сообщил Бородин.

Собеседник отметил, что его особенно удивили следующие слова Моргенштерна: "Гордиться просто нечем". Эмоции юриста связаны с тем, что рэпер сделал "такой плевок" в адрес наших ветеранов, "которые дали нам сегодня возможность улыбаться".

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"Они проливали свою кровь, а вот такие Моргенштерн и так далее сегодня оскверняют чувства ветеранов. Это опять говорит о том, что воспитания у Моргенштерна нет никакого, надо было всё-таки не ролики снимать, а изучать историю", — отрезал собеседник.

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Ранее Лайф сообщал, что Моргенштерн усомнился в необходимости праздновать День Победы. По словам исполнителя, "за 70 с лишним лет" у страны, видимо, не случилось других успехов, которыми можно было бы гордиться.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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