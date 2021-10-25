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Впереди ещё три волны: Астролог Тамара Глоба раскрыла, когда наступит конец пандемии

Также она сообщила, какие знаки зодиака чаще других вакцинируются против коронавирусной инфекции в России и США. Как оказалось, картины в странах кардинально отличаются.

25 октября, 15:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Российский астролог Тамара Глоба спрогнозировала, что коронавирус никуда не денется как минимум ещё в течение ближайших трёх лет. По её словам, очередная волна в России захватит ноябрь и начало декабря. При этом в некоторых странах Европы, Юго-Восточной Азии и Среднего Востока пандемия продержится на пике до Нового года.

"Ещё три волны, где-то три года, которые будут захватывать этот весь процесс коллективной иммунизации, когда будут споры вокруг вакцин и в то же время поиск коллективного решения", — заявила астролог в эфире радиостанции "Говорит Москва".

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Также Глоба рассказала, какие знаки зодиака чаще других вакцинируются против коронавирусной инфекции в России и США. По её словам, в нашей стране прививку в основном делают Стрельцы, Овны и Скорпионы. А вот в Штатах активнее всех вакцинируются Водолеи и Львы.

Ранее астролог Алексей Фандеев рассказал, с кем из представителей зодиакального круга нужно держать ухо востро, а с кем можно расслабиться и радоваться жизни.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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