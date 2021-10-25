Аналитик объяснил, для чего Молдавия проведёт независимый аудит долга перед "Газпромом"

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин объяснил в беседе с Лайфом, для чего власти Молдавии планируют провести независимый аудит долга перед "Газпромом" накануне его погашения. О таком намерении Кишинёва ранее рассказал вице-премьер республики, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

"Молдавия тянет время. Когда у "Газпрома" будут претензии ("Почему вы не платите и не боитесь ли вы, что мы вас отключим?"), они скажут: "Мы заключили договор с "Нафтогазом" — подстраховались. И мы ещё долг не урегулировали. Нам нужен аудит", — сказал собеседник Лайфа.

По мнению эксперта, на время аудита власти республики будут пытаться отсрочить отключение газа, аргументируя это тем, что они не против платить, просто хотят выяснить точную сумму долга.