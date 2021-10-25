Аналитик объяснил, для чего Молдавия проведёт независимый аудит долга перед "Газпромом"
По мнению эксперта, власти республики решили перестраховаться и заключить договор с украинским "Нафтогазом".
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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин объяснил в беседе с Лайфом, для чего власти Молдавии планируют провести независимый аудит долга перед "Газпромом" накануне его погашения. О таком намерении Кишинёва ранее рассказал вице-премьер республики, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
"Молдавия тянет время. Когда у "Газпрома" будут претензии ("Почему вы не платите и не боитесь ли вы, что мы вас отключим?"), они скажут: "Мы заключили договор с "Нафтогазом" — подстраховались. И мы ещё долг не урегулировали. Нам нужен аудит", — сказал собеседник Лайфа.
По мнению эксперта, на время аудита власти республики будут пытаться отсрочить отключение газа, аргументируя это тем, что они не против платить, просто хотят выяснить точную сумму долга.
"Им же "Газпром" пригрозил с декабря прекратить поставки газа. Я думаю, там это сделают. Имеют право и уже делали когда-то в отношении Украины", — заключил эксперт.
Лайф сообщал, что переговоры России и Молдавии по газу завершились безрезультатно. В "Газпроме" после заявили, что могут прекратить поставки газа в республику с декабря, если страна не погасит долг в размере 709 миллионов долларов. При этом в российской компании считают виновными в сложившейся ситуации власти Молдавии.
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