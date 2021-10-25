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"Интенсивных игр станет больше": Глава РФС рассказал о планах создания новых юношеских лиг

В октябре первые сезоны завершились в недавно созданных турнирах на Дальнем Востоке и Северо-Западе.

25 октября, 15:36
<p>Фото © ЮФЛ</p>

Фото © ЮФЛ

Глава РФС Александр Дюков рассказал о планах создания Юношеских футбольных лиг (ЮФЛ) на Урале в Поволжье и центральной части России уже в следующем году.

"Планируем развивать межрегиональные юношеские лиги. На Дальнем Востоке и Северо-Западе будем проводить турнир в двух возрастных категориях — до 16-ти и до 17 лет. Другие межрегиональные футбольные объединения тоже могут быть представлены в ЮФЛ в следующем году. Создадим юношеские лиги на Урале, в Поволжье, центральной части России. Сильные школы из этих регионов получат регулярную соревновательную практику. Конкурентных и интенсивных игр станет больше", — рассказал Дюков журналистам.

По его словам, это позволит создать пирамиду лиг, на вершине которой будут ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2, а также возможно создание ЮФЛ-3. На следующем уровне будут межрегиональные лиги, а ниже — региональные турниры. При этом, повышение в классе будет проходить по спортивному принципу.

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Добавим, что в октябре завершились первые сезоны в недавно созданных ЮФЛ на Дальнем Востоке и Северо-Западе. Победителями турниров стали команды КСШОР из Владивостока, и ЦПМФ "Балтика" из Калиниграда.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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