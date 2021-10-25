Глава РФС Александр Дюков рассказал о планах создания Юношеских футбольных лиг (ЮФЛ) на Урале в Поволжье и центральной части России уже в следующем году.

"Планируем развивать межрегиональные юношеские лиги. На Дальнем Востоке и Северо-Западе будем проводить турнир в двух возрастных категориях — до 16-ти и до 17 лет. Другие межрегиональные футбольные объединения тоже могут быть представлены в ЮФЛ в следующем году. Создадим юношеские лиги на Урале, в Поволжье, центральной части России. Сильные школы из этих регионов получат регулярную соревновательную практику. Конкурентных и интенсивных игр станет больше", — рассказал Дюков журналистам.

По его словам, это позволит создать пирамиду лиг, на вершине которой будут ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2, а также возможно создание ЮФЛ-3. На следующем уровне будут межрегиональные лиги, а ниже — региональные турниры. При этом, повышение в классе будет проходить по спортивному принципу.