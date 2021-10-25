"Подумал, что это прикол какой-то": Дебютант сборной России Ежов прокомментировал попадание в заявку национальной команды
Ранее стало известно, что в расширенный список вошёл 41 футболист. В их числе нет нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Игрок "Крыльев Советов" и дебютант сборной России по футболу Роман Ежов заявил, что сначала не поверил в новости о том, что он попал в список игроков национальной команды.
"Для меня это было очень неожиданно. Моя задача — играть, я даже не думал об этом, а тут такое… Приятно удивился. Я ехал с тренировки, и мне наш пресс-атташе написал: "Ты в расширенном списке сборной". Я сначала подумал, что это прикол какой-то. Потом посмотрел повнимательнее — и правда так получилось", — отметил Ежов в беседе со Sport24.
Он подчеркнул, что хочет добиваться всё больших целей и расстроится, если не попадёт в окончательную заявку сборной России. Сейчас Ежов планирует играть, стараться и становиться лучше, чем был, а также показывать себя в матчах РПЛ.
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Ранее Лайф сообщал, что в расширенный список сборной России по футболу попал 41 футболист. В списке есть немало новичков, в их числе и Роман Ежов. При этом не попал в состав национальной команды Артём Дзюба. По словам Валерия Карпина, такое решение принял тренерский штаб сборной.
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