НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Подумал, что это прикол какой-то": Дебютант сборной России Ежов прокомментировал попадание в заявку национальной команды

Ранее стало известно, что в расширенный список вошёл 41 футболист. В их числе нет нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы.

25 октября, 15:31
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Игрок "Крыльев Советов" и дебютант сборной России по футболу Роман Ежов заявил, что сначала не поверил в новости о том, что он попал в список игроков национальной команды.

"Для меня это было очень неожиданно. Моя задача — играть, я даже не думал об этом, а тут такое… Приятно удивился. Я ехал с тренировки, и мне наш пресс-атташе написал: "Ты в расширенном списке сборной". Я сначала подумал, что это прикол какой-то. Потом посмотрел повнимательнее — и правда так получилось", — отметил Ежов в беседе со Sport24.

Он подчеркнул, что хочет добиваться всё больших целей и расстроится, если не попадёт в окончательную заявку сборной России. Сейчас Ежов планирует играть, стараться и становиться лучше, чем был, а также показывать себя в матчах РПЛ.

Карпин снова удивляет: Сборная России по футболу назвала расширенный состав на матчи с Кипром и Хорватией

Карпин снова удивляет: Сборная России по футболу назвала расширенный состав на матчи с Кипром и Хорватией

Ранее Лайф сообщал, что в расширенный список сборной России по футболу попал 41 футболист. В списке есть немало новичков, в их числе и Роман Ежов. При этом не попал в состав национальной команды Артём Дзюба. По словам Валерия Карпина, такое решение принял тренерский штаб сборной.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1