Игрок "Крыльев Советов" и дебютант сборной России по футболу Роман Ежов заявил, что сначала не поверил в новости о том, что он попал в список игроков национальной команды.

"Для меня это было очень неожиданно. Моя задача — играть, я даже не думал об этом, а тут такое… Приятно удивился. Я ехал с тренировки, и мне наш пресс-атташе написал: "Ты в расширенном списке сборной". Я сначала подумал, что это прикол какой-то. Потом посмотрел повнимательнее — и правда так получилось", — отметил Ежов в беседе со Sport24.

Он подчеркнул, что хочет добиваться всё больших целей и расстроится, если не попадёт в окончательную заявку сборной России. Сейчас Ежов планирует играть, стараться и становиться лучше, чем был, а также показывать себя в матчах РПЛ.