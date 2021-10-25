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Учёные создали калькулятор для оценки риска заражения ковидом

Для получения результата нужно будет ввести свой возраст, пол, статус вакцинации и обозначить показатели заболеваемости CoViD-19 в месте проживания.

25 октября, 15:33

Фото © Pixabay

Австралийские учёные вместе с коалицией иммунизации разработали калькулятор, способный рассчитать риск заражения коронавирусом. Создатели назвали изобретение CoRiCal. Об этом сообщает EurekAlert.

Авторы разработки утверждают, что онлайн-калькулятор поможет пациентам принять "осознанное решение о вакцинации с учётом текущих обстоятельств", а также рассчитать риск заражения ковидом при различных вариациях передачи инфекции. Также инструмент поможет узнать шансы на появление тромбоза после вакцинации вакциной AstraZeneca и даже сравнить эти данные с вероятностью других событий — например, смертью от удара молнии или выигрышем в лотерее.

Для этого нужно будет ввести свой возраст, пол, статус вакцинации и обозначить показатели заболеваемости CoViD-19 в месте проживания. В настоящий момент разработка калькулятора находится на пилотной стадии, но авторы обещают постоянно обновлять его.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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