Учёные создали калькулятор для оценки риска заражения ковидом
Для получения результата нужно будет ввести свой возраст, пол, статус вакцинации и обозначить показатели заболеваемости CoViD-19 в месте проживания.
Фото © Pixabay
Австралийские учёные вместе с коалицией иммунизации разработали калькулятор, способный рассчитать риск заражения коронавирусом. Создатели назвали изобретение CoRiCal. Об этом сообщает EurekAlert.
Авторы разработки утверждают, что онлайн-калькулятор поможет пациентам принять "осознанное решение о вакцинации с учётом текущих обстоятельств", а также рассчитать риск заражения ковидом при различных вариациях передачи инфекции. Также инструмент поможет узнать шансы на появление тромбоза после вакцинации вакциной AstraZeneca и даже сравнить эти данные с вероятностью других событий — например, смертью от удара молнии или выигрышем в лотерее.
Для этого нужно будет ввести свой возраст, пол, статус вакцинации и обозначить показатели заболеваемости CoViD-19 в месте проживания. В настоящий момент разработка калькулятора находится на пилотной стадии, но авторы обещают постоянно обновлять его.
Ранее инфекционисты перечислили основные симптомы тяжёлого течения коронавируса. Большое влияние могут оказывать факторы риска, среди которых отказ от вакцинации, позднее обращение к врачу, наличие лишнего веса или сахарного диабета.
Комментариев: 0