"Начался просто хаос": Российская туристка рассказала о коллапсе в аэропорту Египта перед нерабочей неделей
Ноябрьские праздники ещё не наступили, а авиагавань уже не справляется. В очереди на вход в терминал путешественники провели четыре часа. В итоге у вымотанных и уставших людей попросту сдали нервы.
Скриншот © Telegram / SHOT
Российская туристка рассказала о коллапсе в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Видео © Telegram / SHOT
Ноябрьские праздники, как и нерабочая неделя, ещё не наступили, а египетские аэропорты уже не справляются с наплывом российских туристов. Как сообщает телеграм-канал SHOT, вылетающим из арабской страны путешественникам приходится стоять по четыре часа в огромных очередях.
По словам одной из туристок, работники аэропорта в Шарм-эль-Шейхе впускают в здание отдыхающих через разные входы. Причём в самом терминале выделена одна линия для иностранцев, другая — для россиян. Помимо этого, местные за 40 долларов продают так называемые фаст-треки, с помощью которых можно зайти в аэропорт без очереди.
"Однако в нашем случае этот фаст-трек уже не работал. <...> Четыре часа все стояли в очереди. И начался просто хаос", — рассказала туристка Ксения.
У вымотанных и уставших туристов, которым приходилось стоять в адских очередях, сдали нервы. Люди начали кидаться друг на друга, отметила россиянка. А купившим так называемые фаст-треки попросту перегородили вход в аэропорт. Коллапс, по словам Ксении, также был и внутри здания. В зале ожидания женщине даже повредили глаз.
"Впереди стояла девушка, у которой были два стакана кофе и трубочки не открытые. И меня толкнули просто на эти трубочки. За эти пять с половиной или шесть часов мы не присели ни разу", — добавила туристка, отметив, что сам рейс также задержали на час.
Ранее Лайф сообщал, что россияне выкупили почти все места в пятизвёздочных отелях Египта. Из-за небывалого спроса многие премиум-гостиницы Хургады и Шарм-эль-Шейха уже приостановили продажи. Аналитики связывают такую ситуацию с введением локдауна в Москве и регионах.
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