НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Начался просто хаос": Российская туристка рассказала о коллапсе в аэропорту Египта перед нерабочей неделей

Ноябрьские праздники ещё не наступили, а авиагавань уже не справляется. В очереди на вход в терминал путешественники провели четыре часа. В итоге у вымотанных и уставших людей попросту сдали нервы.

25 октября, 15:30

Скриншот © Telegram / SHOT

Российская туристка рассказала о коллапсе в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Видео © Telegram / SHOT

Ноябрьские праздники, как и нерабочая неделя, ещё не наступили, а египетские аэропорты уже не справляются с наплывом российских туристов. Как сообщает телеграм-канал SHOT, вылетающим из арабской страны путешественникам приходится стоять по четыре часа в огромных очередях.

По словам одной из туристок, работники аэропорта в Шарм-эль-Шейхе впускают в здание отдыхающих через разные входы. Причём в самом терминале выделена одна линия для иностранцев, другая — для россиян. Помимо этого, местные за 40 долларов продают так называемые фаст-треки, с помощью которых можно зайти в аэропорт без очереди.

"Однако в нашем случае этот фаст-трек уже не работал. <...> Четыре часа все стояли в очереди. И начался просто хаос", — рассказала туристка Ксения.

Собравшимся на курорты в нерабочие дни россиянам предложили альтернативу

Собравшимся на курорты в нерабочие дни россиянам предложили альтернативу

У вымотанных и уставших туристов, которым приходилось стоять в адских очередях, сдали нервы. Люди начали кидаться друг на друга, отметила россиянка. А купившим так называемые фаст-треки попросту перегородили вход в аэропорт. Коллапс, по словам Ксении, также был и внутри здания. В зале ожидания женщине даже повредили глаз.

"Впереди стояла девушка, у которой были два стакана кофе и трубочки не открытые. И меня толкнули просто на эти трубочки. За эти пять с половиной или шесть часов мы не присели ни разу", — добавила туристка, отметив, что сам рейс также задержали на час.

Российские курорты будут работать по новым стандартам

Российские курорты будут работать по новым стандартам

Ранее Лайф сообщал, что россияне выкупили почти все места в пятизвёздочных отелях Египта. Из-за небывалого спроса многие премиум-гостиницы Хургады и Шарм-эль-Шейха уже приостановили продажи. Аналитики связывают такую ситуацию с введением локдауна в Москве и регионах.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1