Российская туристка рассказала о коллапсе в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Видео © Telegram / SHOT

Ноябрьские праздники, как и нерабочая неделя, ещё не наступили, а египетские аэропорты уже не справляются с наплывом российских туристов. Как сообщает телеграм-канал SHOT, вылетающим из арабской страны путешественникам приходится стоять по четыре часа в огромных очередях.

По словам одной из туристок, работники аэропорта в Шарм-эль-Шейхе впускают в здание отдыхающих через разные входы. Причём в самом терминале выделена одна линия для иностранцев, другая — для россиян. Помимо этого, местные за 40 долларов продают так называемые фаст-треки, с помощью которых можно зайти в аэропорт без очереди.

"Однако в нашем случае этот фаст-трек уже не работал. <...> Четыре часа все стояли в очереди. И начался просто хаос", — рассказала туристка Ксения.

У вымотанных и уставших туристов, которым приходилось стоять в адских очередях, сдали нервы. Люди начали кидаться друг на друга, отметила россиянка. А купившим так называемые фаст-треки попросту перегородили вход в аэропорт. Коллапс, по словам Ксении, также был и внутри здания. В зале ожидания женщине даже повредили глаз.

"Впереди стояла девушка, у которой были два стакана кофе и трубочки не открытые. И меня толкнули просто на эти трубочки. За эти пять с половиной или шесть часов мы не присели ни разу", — добавила туристка, отметив, что сам рейс также задержали на час.