Состояние Илона Маска перевалило за 250 миллиардов долларов

Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска за последние сутки увеличилось на 3,9 миллиарда долларов на фоне активного роста стоимости акций производителя электромобилей. Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), бизнесмен владеет уже 252 миллиардами долларов.

На сегодняшний день он по-прежнему остаётся на первом месте в рейтинге богатейших людей мира. На втором расположился основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 193 миллиарда долларов, на третьем — президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно — у него в кармане $166 миллиардов. Пятёрку замыкают Билл Гейтс и Ларри Пейдж с 134 и 123 миллиардами долларов соответственно.

Отметим, что цена бумаг Tesla по итогам торгов в пятницу, 22 октября, выросла на 1,75%, до рекордных 909,68 доллара. Сегодня акции компании продолжили дорожать — по состоянию на 17:20 мск их стоимость увеличилась до 960,59 доллара.