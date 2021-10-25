Треть россиян столкнулись с сокращением зарплаты во время пандемии

Треть жителей России признались, что из-за пандемии коронавируса потеряли часть доходов, а некоторые и вовсе лишились работы. Результаты соответствующего исследования приводит kp.ru.

Так, 34% опрошенных указали, что им сократили зарплату за последние полтора года. Ещё 5% респондентов заметили, что вообще потеряли работу из-за сокращения или были уволены без выходного пособия.

А вот тех, на кого пандемия повлияла положительно, оказалось всего 3,5%. Респонденты признались, что получили повышение, а доходы выросли.

Но на работе большей части населения распространение вируса не отразилось никак. Сразу 51,5% рассказали, что продолжают трудиться офлайн, а их доход никак не поменялся. Более того, многие уточнили, что грядущие нерабочие дни не затронут сферу их деятельности и они продолжат работать в прежнем режиме. На удалёнку, в свою очередь, отправилось 6% россиян, а некоторые участники исследования до сих пор работают дистанционно.