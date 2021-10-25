Попова призвала сделать административные штрафы в России такими, чтобы их "не хотелось платить"

Штрафы за нарушение эпидемиологических и санитарных норм должны стать такими, чтобы их не хотелось платить. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мне кажется, здесь надо менять принципиально подход. Штраф должен быть таким, чтобы его не хотелось платить. Не просто обидно — рубль или два, нет, чтобы он предупреждал, чтобы сама санкция, сумма штрафа предупреждала совершение нарушения", — сказала главный государственный санитарный врач в эфире программы "Познер" на Первом канале.

Она с сожалением отметила, что в России превентивность штрафов не заложена в Административный кодекс, однако сейчас готовится его новая редакция "в целом и по целому ряду позиций".

Попова призналась, что этот вопрос обсуждается в правительстве, и привела в пример Европу, где за одну пачку просроченного сырка или сливочного масла на полке магазина штраф составит 15 тысяч евро, а в РФ — три тысячи или тридцать тысяч рублей.