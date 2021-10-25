Путин изложил британскому премьеру подход России к урегулированию конфликта в Донбассе
Российский лидер провёл телефонный разговор с Борисом Джонсоном, в котором обсуждались аспекты мировой политики, в том числе и украинский кризис.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель / AP
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном подробно изложил свой подход к урегулированию конфликта в Донбассе на основе Минских соглашений. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля.
"Путин подробно изложил подход России к урегулированию внутриукраинского конфликта при безусловном выполнении Минских договорённостей", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Президент России и британский премьер обменялись оценками ситуации в двусторонних отношениях и сошлись на мнении, что, несмотря на наличие проблем, Москве и Лондону следовало бы наладить взаимодействие по ряду направлений.
Напомним, что пару недель назад президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и уходящим в отставку канцлером Германии Ангелой Меркель вопрос мирного решения конфликта в Донбассе. Затем разговор на эту тему с двумя европейскими лидерами состоялся у президента РФ Владимира Путина. Как подчеркнули в Кремле, он дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения своих обязательств и договорённостей.
А ранее на Украине выдвинули России новые требования по Крыму и Донбассу. В частности, по заявлениям Киева, Москва должна "обеспечить базовые потребности" жителей этих регионов, куда входит и защита от коронавируса.
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