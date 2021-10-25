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Путин изложил британскому премьеру подход России к урегулированию конфликта в Донбассе

Российский лидер провёл телефонный разговор с Борисом Джонсоном, в котором обсуждались аспекты мировой политики, в том числе и украинский кризис.

25 октября, 15:40
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель / AP</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель / AP

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном подробно изложил свой подход к урегулированию конфликта в Донбассе на основе Минских соглашений. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля.

"Путин подробно изложил подход России к урегулированию внутриукраинского конфликта при безусловном выполнении Минских договорённостей", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Президент России и британский премьер обменялись оценками ситуации в двусторонних отношениях и сошлись на мнении, что, несмотря на наличие проблем, Москве и Лондону следовало бы наладить взаимодействие по ряду направлений.

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Напомним, что пару недель назад президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и уходящим в отставку канцлером Германии Ангелой Меркель вопрос мирного решения конфликта в Донбассе. Затем разговор на эту тему с двумя европейскими лидерами состоялся у президента РФ Владимира Путина. Как подчеркнули в Кремле, он дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения своих обязательств и договорённостей.

А ранее на Украине выдвинули России новые требования по Крыму и Донбассу. В частности, по заявлениям Киева, Москва должна "обеспечить базовые потребности" жителей этих регионов, куда входит и защита от коронавируса.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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