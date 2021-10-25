Путин изложил британскому премьеру подход России к урегулированию конфликта в Донбассе

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном подробно изложил свой подход к урегулированию конфликта в Донбассе на основе Минских соглашений. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля.

"Путин подробно изложил подход России к урегулированию внутриукраинского конфликта при безусловном выполнении Минских договорённостей", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Президент России и британский премьер обменялись оценками ситуации в двусторонних отношениях и сошлись на мнении, что, несмотря на наличие проблем, Москве и Лондону следовало бы наладить взаимодействие по ряду направлений.

Напомним, что пару недель назад президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и уходящим в отставку канцлером Германии Ангелой Меркель вопрос мирного решения конфликта в Донбассе. Затем разговор на эту тему с двумя европейскими лидерами состоялся у президента РФ Владимира Путина. Как подчеркнули в Кремле, он дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения своих обязательств и договорённостей.