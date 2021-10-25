Сын Трампа решил нажиться на трагедии футболками с надписью "Алек Болдуин убивает людей"
Приобрести предмет гардероба с неоднозначным высказыванием можно за 27,99 доллара без учёта налогов. Футболки представлены в нескольких цветах, есть и худи.
Скриншот © shopdonjr.com
На сайте Дональда Трампа – младшего, сына бывшего президента США Дональда Трампа, в продаже появились футболки с надписью "Оружие не убивает людей. Алек Болдуин убивает людей". Купить их можно всего за 27,99 доллара за штуку.
Отмечается, что известный актёр Алек Болдуин, случайно убивший оператора Халину Хатчинс на съёмках фильма "Ржавчина", давно враждует с семьёй Трампов. Он убеждённый сторонник Демократической партии и называл 45-го президента США "психом" и "социопатом", а также регулярно пародировал его в шоу Saturday Night Live. Кроме того, не раз Болдуин говорил о том, что следует ограничить продажу оружия в Штатах, в то время как сын политика придерживается противоположного мнения.
Ранее раненный Болдуином режиссёр рассказал, что актёр целился прямо в объектив. По словам кинематографиста, артист во время работы на съёмочной площадке всегда аккуратно обращался с оружием — перепроверял, что оно безопасно и что рядом нет детей.
Напомним, во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины оператор Халина Хатчинс погибла. Обвинения против Болдуина не выдвинуты. Ранее юрист рассказал о вероятности высшей меры наказания для актёра за убийство оператора.
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