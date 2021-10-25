Путин и Джонсон обсудили ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Афганистане с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора двух политиков.

"Были рассмотрены также некоторые актуальные вопросы международной повестки дня. При обсуждении обстановки в Афганистане Владимир Путин информировал об итогах состоявшихся на прошлой неделе в российской столице консультаций "расширенной тройки" и встречи в рамках "московского формата", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Президент России и британский премьер также обменялись оценками ситуации в двусторонних отношениях и сошлись во мнении, что, несмотря на наличие проблем, Москве и Лондону следовало бы наладить взаимодействие по ряду направлений.

А на днях, выступая на пленарном заседании клуба "Валдай", президент России заявил о возможности исключения движения "Талибан"* из перечня террористических организаций в случае, если такое решение будет принято на уровне ООН.