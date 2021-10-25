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Путин и Джонсон обсудили ситуацию в Афганистане

Российский лидер провёл телефонный разговор с Борисом Джонсоном, в котором обсуждались аспекты мировой политики, в том числе и обстановка в Южной Азии.

25 октября, 15:50
<p>Фото © Sayed Khodaiberdi Sadat / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Sayed Khodaiberdi Sadat / Anadolu Agency via Getty Images

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Афганистане с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора двух политиков.

"Были рассмотрены также некоторые актуальные вопросы международной повестки дня. При обсуждении обстановки в Афганистане Владимир Путин информировал об итогах состоявшихся на прошлой неделе в российской столице консультаций "расширенной тройки" и встречи в рамках "московского формата", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Президент России и британский премьер также обменялись оценками ситуации в двусторонних отношениях и сошлись во мнении, что, несмотря на наличие проблем, Москве и Лондону следовало бы наладить взаимодействие по ряду направлений.

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Ранее Путин неоднократно критиковал поспешность вывода американских войск из Афганистана, поясняя, что из-за этих событий обстановка в зоне ответственности ОДКБ и внешних границ государств – членов организации не только нестабильная, но и несёт риски для безопасности других стран. Президент РФ также перечислил государства, которые ответственны за обострение в республике.

А на днях, выступая на пленарном заседании клуба "Валдай", президент России заявил о возможности исключения движения "Талибан"* из перечня террористических организаций в случае, если такое решение будет принято на уровне ООН.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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