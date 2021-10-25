Таксист, выгнавший Сашу Бортич с младенцем из машины под дождь, лишился работы

Водитель сервиса "Яндекс.Такси" лишился работы после конфликта с актрисой Александрой Бортич. Его заблокировали в сервисе на шесть месяцев. В беседе с "Газетой.ru" Сергей Захаров рассказал, что всё это время не сможет выполнять заказы.

Как ранее заявляла Бортич, водитель не довёз её вместе с ребёнком до пункта назначения, а также попросил покинуть машину во время дождя. Однако, по словам таксиста, это произошло после того, как актриса нагрубила ему.

"В момент конфликта я обратился в техподдержку сервиса "Яндекс.Такси" — для таких случаев в приложении "Таксометр" предусмотрена специальная кнопка "Конфликт". Мне ответили, что уже отметили в системе, что этот клиент груб, — и всё. Далее мне уже поступил звонок о блокировке. Но буквально через два часа мне позвонили и сказали, что я заблокирован в "Яндексе". По жалобе клиентов и за нарушение стандартов — это буквально их слова", — поделился водитель.

При этом возможности высказать какие-либо аргументы в свою защиту у Сергея не было, видеозапись в салоне также не велась. Вместе с тем представители профсоюзов посчитали обжалование решения о блокировке водителя невозможным. По их мнению, требование об установке в автомобилях такси камер видеонаблюдения следует ввести на законодательном уровне.