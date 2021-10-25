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Евро опустился ниже 81 рубля впервые с июля 2020 года

Падение европейской валюты началось несколько дней назад после повышения Центробанком ключевой ставки.

25 октября, 16:44
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Курс евро опустился ниже 81 рубля в ходе торгов на Московской бирже, что произошло впервые с июля 2020 года.

К 19:03 мск европейская валюта упала на 1,1%, достигнув 80,9725 руб., а к 19:21 мск падение продолжилось, и сейчас евро торгуется по 80,9575 руб. В то же время рубль укрепляется и по отношению к доллару, который сейчас торгуется по 69,7075 руб.

Курсы доллара и евро обновили минимум с лета 2020 года

Курсы доллара и евро обновили минимум с лета 2020 года

Напомним, рубль начал укрепляться по отношению к мировым валютам после того, как Банк России принял решение о повышении ключевой ставки до 7,5%. При этом до конца года возможно ещё одно повышение, ведь следующее заседание совета директоров по этому вопросу состоится в середине декабря.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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