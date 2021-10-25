Евро опустился ниже 81 рубля впервые с июля 2020 года

Курс евро опустился ниже 81 рубля в ходе торгов на Московской бирже, что произошло впервые с июля 2020 года.

К 19:03 мск европейская валюта упала на 1,1%, достигнув 80,9725 руб., а к 19:21 мск падение продолжилось, и сейчас евро торгуется по 80,9575 руб. В то же время рубль укрепляется и по отношению к доллару, который сейчас торгуется по 69,7075 руб.