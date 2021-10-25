Захарова призвала Германию не испытывать надёжность Вооружённых сил РФ
Дипломат подчеркнула, что Россия не угрожает НАТО, при этом шаги и заявления альянса дополнительно убеждают в верности принятого решения о прекращении отношений.
Фото © МИД РФ
Москва надеется, что в Германии удержат министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр от желания испытать надёжность Вооружённых сил РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Надеемся, что в Германии найдутся разумные руководители, способные удержать своего министра обороны от опрометчивого желания испытать надёжность наших вооружённых сил", — приводятся слова Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Дипломат подчеркнула, что Россия Североатлантическому альянсу не угрожает, при этом шаги и заявления НАТО дополнительно убеждают в верности принятого решения о прекращении отношений, ведь "невозможно вести диалог с теми, кто готов только к конфронтации", заметила Захарова.
Напомним, ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО необходимо чётко продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости. Она уверена, что альянсу следует ясно реагировать на действия и угрозы со стороны Москвы. При этом в Бундестаге раскритиковали заявление главы оборонного ведомства и призвали не усложнять работу нового правительства.
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