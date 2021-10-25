Захарова призвала Германию не испытывать надёжность Вооружённых сил РФ

Москва надеется, что в Германии удержат министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр от желания испытать надёжность Вооружённых сил РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Надеемся, что в Германии найдутся разумные руководители, способные удержать своего министра обороны от опрометчивого желания испытать надёжность наших вооружённых сил", — приводятся слова Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат подчеркнула, что Россия Североатлантическому альянсу не угрожает, при этом шаги и заявления НАТО дополнительно убеждают в верности принятого решения о прекращении отношений, ведь "невозможно вести диалог с теми, кто готов только к конфронтации", заметила Захарова.