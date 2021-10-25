Россия выдвинула на "Оскар" фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки"

Картина "Разжимая кулаки" Киры Коваленко будет выдвинута на соискание американской премии "Оскар" от России. Об этом сообщил ТАСС председатель Российского Оскаровского комитета Павел Чухрай.

"Мы выбрали фильм "Разжимая кулаки", — проинформировал он.

Действие фильма происходит в небольшом североосетинском городке Мизуре, куда после трагических событий перевёз свою семью Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную жизнь, оказывается сложнее, чем предполагалось. Главные роли в картине сыграли Милана Агузарова, Алик Караев, Сослан Хугаев, Хетаг Бибилов и Арсен Хетагуров. Этим летом фильм "Разжимая кулаки" выиграл Гран-при в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.

Кира Коваленко — выпускница экспериментальной мастерской Александра Сокурова в Нальчике. Она первой из однокурсников сняла полный метр — экранизацию Фазиля Искандера "Софичка", сообщает сайт "Кинопоиск".