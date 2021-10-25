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В Калининграде задержали женщину, откусившую ухо сопернице во время драки

Конфликт между горожанками, который слышали соседи, произошёл ночью во дворе одного из домов.

25 октября, 16:14
<p>Фото © <a href="https://39.rosguard.gov.ru/News/Article/v-kaliningrade-sotrudniki-rosgvardii-zaderzhali-podozrevaemuyu-v-nanesenii-telesnyx-povrezhdenij" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт управления Росгвардии по Калининградской области</a></p>

Фото © Сайт управления Росгвардии по Калининградской области

Жительница Калининграда ночью повздорила с другой женщиной и откусила ей ухо во время драки, подозреваемая задержана. Об этом сообщили в управлении Росгвардии по Калининградской области.

Отмечается, что информация о конфликте возле дома на Офицерской улице поступила около четырёх часов утра. Прибывшие на место правоохранители разняли двух агрессивно настроенных женщин, одна из которых откусила оппонентке часть правого уха.

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Потерпевшую экстренно госпитализировала бригада скорой помощи, а 30-летнюю горожанку доставили в отдел полиции для разбирательства.

Ранее Лайф рассказывал о драке со стрельбой у ресторана в центре Москвы, в результате которой был ранен один человек. Пострадавший получил пулю в живот, его доставили в больницу. По некоторым данным, стрелок уехал с места происшествия на автомобиле Porsche.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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