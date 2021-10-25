В Калининграде задержали женщину, откусившую ухо сопернице во время драки

Жительница Калининграда ночью повздорила с другой женщиной и откусила ей ухо во время драки, подозреваемая задержана. Об этом сообщили в управлении Росгвардии по Калининградской области.

Отмечается, что информация о конфликте возле дома на Офицерской улице поступила около четырёх часов утра. Прибывшие на место правоохранители разняли двух агрессивно настроенных женщин, одна из которых откусила оппонентке часть правого уха.

Потерпевшую экстренно госпитализировала бригада скорой помощи, а 30-летнюю горожанку доставили в отдел полиции для разбирательства.