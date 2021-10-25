Режиссёр Найшуллер предрёк запрет стрельбы на съёмках в США после убийства украинки Болдуином

Режиссёр фильмов "Хардкор" и "Никто" Илья Найшуллер в беседе с "Газетой.ru" рассказал, к чему может привести инцидент на съёмочной площадке в США, где погибла оператор Халина Хатчинс. В неё из реквизитного оружия случайно выстрелил актёр Алек Болдуин.

Собеседник отметил, что в Голливуде очень серьёзно подходят к процессу съёмок сцен с оружием. По словам Найшуллера, за безопасность использования такого реквизита всегда отвечает специальный человек, а на площадке нет настоящих патронов. Кроме того, нельзя стрелять в сторону лица ближе чем с трёх метров и целиться в человека на близком расстоянии.

Найшуллер также добавил, что соблюдение мер безопасности при съёмке кино в Америке зачастую не зависит от бюджета проекта. Основные моменты, по его словам, проговаривают на ежедневных планёрках.

"Утром на американских съёмочных площадках проходят встречи по поводу безопасности, где 5–15 минут рассказывают, что сегодня будет по трюкам, что иметь в виду и так далее. Это абсолютное обязательство. Оно появилось после инцидента с Сарой Джонс, которая погибла в 2014 году на съёмках "Полуночного ездока", когда поезд сбил кровать, поставленную на его пути без разрешения, и её кусок отлетел в ассистента по камере. И поезд её разрезал. С тех пор кодекс безопасности стал ещё жёстче. И он на самом деле очень безопасный", — объяснил продюсер.

Он также рассказал, как Болдуин мог одним выстрелом ранить двух человек. Пуля помимо Халины Хатчинс задела и режиссёра Джоэла Соузу. Найшуллер предположил, что оператор стояла с камерой, а режиссёр — за маленьким монитором сзади. По его мнению, после инцидента с гибелью Хатчинс могут ввести запрет даже на холостые выстрелы во время съёмок в США.

Сценарист выразил сочувствие всей съёмочной команде фильма. Он не исключил, что у всех находившихся в тот момент на площадке теперь "травмы".