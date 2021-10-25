Из-под завалов дома в Набережных Челнах извлекли пенсионера, в чьей квартире произошёл взрыв

Спасатели извлекли из-под завалов 70-летнего пенсионера, в квартире которого, предположительно, произошёл взрыв газа. По данным SHOT, мужчина жив, но ничего не может объяснить. Известно, что пенсионер состоял на учёте в наркодиспансере из-за алкоголизма.