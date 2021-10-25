Из-под завалов дома в Набережных Челнах извлекли пенсионера, в чьей квартире произошёл взрыв
Ранее также удалось спасти двух подростков. По предварительным данным, заблокированной остаётся одна женщина.
Фото © Пресс-секретарь мэра Набережных Челнов
Спасатели извлекли из-под завалов 70-летнего пенсионера, в квартире которого, предположительно, произошёл взрыв газа. По данным SHOT, мужчина жив, но ничего не может объяснить. Известно, что пенсионер состоял на учёте в наркодиспансере из-за алкоголизма.
Кроме того, появляются сообщения о том, что под завалами может находиться ребёнок, его плач услышали спасатели. Пока эта информация уточняется.
Напомним, о взрыве газа стало известно сегодня ранее. Обрушение произошло на уровне четвёртого и пятого этажей. Изначально сообщалось об одном пострадавшем, однако позже, по данным Лайфа, их число возросло до четырёх. Спасателям удалось извлечь из-под обломков также двух подростков, вызволение одного из них попало на видео. По предварительным данным, заблокированной остаётся женщина.
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