Джонсон указал Путину на невозможность признания талибов без соблюдения ими прав человека

Признание "Талибана"* невозможно без соблюдения им прав человека. Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным.

"Лидеры обсудили нынешнюю ситуацию в Афганистане. Премьер-министр подчеркнул важность того, чтобы любое признание "Талибана" было обусловлено его поведением, в том числе уважением прав человека", — сообщает пресс-служба кабмина Соединённого Королевства.

В свою очередь пресс-служба Кремля указала, что Путин информировал Джонсона об итогах состоявшихся на прошлой неделе в российской столице консультаций "расширенной тройки" и встречи в рамках "московского формата".

А на днях, выступая на пленарном заседании клуба "Валдай", президент России заявил о возможности исключения движения "Талибан" из перечня террористических организаций в случае, если такое решение будет принято на уровне ООН.