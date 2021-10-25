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Джонсон указал Путину на невозможность признания талибов без соблюдения ими прав человека

Британский премьер и российский президент также обсудили двусторонние отношения, иранскую ядерную сделку и изменение климата планеты.

25 октября, 16:21
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/BorisJohnson/status/1445332865756155911/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Boris Johnson</a></p>

Фото © Twitter / Boris Johnson

Признание "Талибана"* невозможно без соблюдения им прав человека. Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным.

"Лидеры обсудили нынешнюю ситуацию в Афганистане. Премьер-министр подчеркнул важность того, чтобы любое признание "Талибана" было обусловлено его поведением, в том числе уважением прав человека", — сообщает пресс-служба кабмина Соединённого Королевства.

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В свою очередь пресс-служба Кремля указала, что Путин информировал Джонсона об итогах состоявшихся на прошлой неделе в российской столице консультаций "расширенной тройки" и встречи в рамках "московского формата".

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Напомним, Путин неоднократно критиковал поспешность вывода американских войск из Афганистана, поясняя, что из-за этих событий обстановка в зоне ответственности ОДКБ и внешних границ государств – членов организации не только нестабильная, но и несёт риски для безопасности других стран. Президент РФ также перечислял государства, которые ответственны за обострение в азиатской стране.

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А на днях, выступая на пленарном заседании клуба "Валдай", президент России заявил о возможности исключения движения "Талибан" из перечня террористических организаций в случае, если такое решение будет принято на уровне ООН.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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