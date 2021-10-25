Отношения с Москвой сейчас не те, каких бы хотелось Лондону, заявил Джонсон

Нынешние отношения Великобритании и России не соответствуют тому, какими их хотел бы видеть Лондон. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Премьер-министр ясно заявил о том, что нынешние отношения между Соединённым Королевством и Россией — не те, которых мы хотим", — говорится в заявлении, распространённом британским кабмином.

Кроме того, Джонсон указал на сохранение существенных трудностей во взаимоотношениях Лондона и Москвы, включая инцидент в Солсбери с Сергеем Скрипалём и его дочерью, произошедший в 2018 году. Отмечается, что в ходе беседы британский премьер также подчеркнул важность суверенитета Украины.