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Отношения с Москвой сейчас не те, каких бы хотелось Лондону, заявил Джонсон

Кроме того, британский премьер указал на сохранение существенных трудностей, включая инцидент в Солсбери с Сергеем Скрипалём, произошедший в 2018 году.

25 октября, 16:18
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/borisjohnson/photos/10158262515571317" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Boris Johnson</a></p>

Фото © Facebook / Boris Johnson

Нынешние отношения Великобритании и России не соответствуют тому, какими их хотел бы видеть Лондон. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Премьер-министр ясно заявил о том, что нынешние отношения между Соединённым Королевством и Россией — не те, которых мы хотим", — говорится в заявлении, распространённом британским кабмином.

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Кроме того, Джонсон указал на сохранение существенных трудностей во взаимоотношениях Лондона и Москвы, включая инцидент в Солсбери с Сергеем Скрипалём и его дочерью, произошедший в 2018 году. Отмечается, что в ходе беседы британский премьер также подчеркнул важность суверенитета Украины.

А ранее Посольство РФ призвало Лондон отказаться от конфронтации с Москвой. В дипмиссии отметили, что "штамповка" санкций в отношении России "превратилась в рутинный процесс", который никак не связан с реальным положением вещей.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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