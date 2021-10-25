Очевидица рассказала, как при взрыве в доме в Набережных Челнах на остановку полетели камни

Очевидица рассказала о взрыве в пятиэтажке в Набережных Челнах. Видео © LIFE

В результате ЧП в пятиэтажке в Набережных Челнах взрывной волной накрыло ближайшую остановку, сообщила очевидица происшествия в беседе с Лайфом. По словам женщины, только по счастливой случайности никто из находившихся поблизости в этот момент людей не пострадал.

"Большие камни сюда на остановку полетели, разбило машины здесь. На остановке никто не пострадал. Удивительно просто, потому что час пик", — рассказала очевидица Лайфу.

По её словам, приехавшие спасатели и сотрудники экстренных служб первым делом перекрыли дорогу и начали изолировать территорию. Сейчас на место происшествия пускают только медиков и правоохранителей.