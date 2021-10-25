Очевидица рассказала, как при взрыве в доме в Набережных Челнах на остановку полетели камни
По её словам, спасатели и сотрудники экстренных служб первым делом перекрыли дорогу и начали изолировать территорию. Сейчас на место происшествия пускают только медиков и правоохранителей.
Скриншот видео © LIFE
Очевидица рассказала о взрыве в пятиэтажке в Набережных Челнах. Видео © LIFE
В результате ЧП в пятиэтажке в Набережных Челнах взрывной волной накрыло ближайшую остановку, сообщила очевидица происшествия в беседе с Лайфом. По словам женщины, только по счастливой случайности никто из находившихся поблизости в этот момент людей не пострадал.
"Большие камни сюда на остановку полетели, разбило машины здесь. На остановке никто не пострадал. Удивительно просто, потому что час пик", — рассказала очевидица Лайфу.
По её словам, приехавшие спасатели и сотрудники экстренных служб первым делом перекрыли дорогу и начали изолировать территорию. Сейчас на место происшествия пускают только медиков и правоохранителей.
Напомним, о взрыве стало известно сегодня ранее. Обрушение произошло на уровне четвёртого и пятого этажа. Изначально сообщалось об одном пострадавшем, однако позже, по данным Лайфа, их число возросло до четырёх. Спасателям удалось извлечь из-под обломков двух подростков, вызволение одного из них попало на видео. По предварительным данным, заблокированной остаётся девушка. Мужчина, в чьей квартире, предположительно, и прогремел взрыв, также спасён.
По факту ЧП следователи возбудили дело по статье "Оказание услуг либо выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности".
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