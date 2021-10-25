В Москве суд отказал Facebook в отсрочке оплаты штрафов на 17 млн рублей
Ранее с американской компании начали принудительно взыскивать многомиллионные суммы за отказ удалить запрещённый контент.
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Мировой суд Таганского района российской столицы отказал компании Facebook в отсрочке добровольной оплаты штрафов на сумму 17 миллионов рублей за отказ от удаления запрещённого контента. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.
"Постановлениями мирового судьи судебного участка № 374 Таганского района города Москвы от 25.10.2021 года Facebook Inc. отказано в удовлетворении заявлений об отсрочке исполнения постановлений, которыми на Facebook наложены административные штрафы в размере 17 миллионов рублей", — уточнили в инстанции.
Ранее Лайф писал о том, что Facebook и Telegram дали 60 дней на добровольную оплату штрафов. Компания Facebook до 29 сентября должна была оплатить штрафы на 26 млн рублей, а до 19 октября — на 17 млн рублей. При этом в Facebook попросили суд Москвы отсрочить выплату штрафов на 26 млн рублей. Американская компания сослалась на технические проблемы в переводе денежных средств. Однако многомиллионные суммы начали принудительно взыскивать через приставов.
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