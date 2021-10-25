Токсичная плесень: Почему Моргенштерн не любит День Победы Журналист Игорь Мальцев — о том, почему рэпер Моргенштерн в передаче "Осторожно: Собчак" заявил, что не понимает, для чего праздновать 9 Мая, и почему он боится "победобесия". 25 октября, 16:37 Скриншот YouТube / Осторожно: Собчак

Волны мозговой слизи от наших "селебов" уже накрывают матушку-Россию. Особенно доставляет их Особо Важное Мнение по поводу памяти об Отечественной войне. Причём особенно — от молодых. Когда какие-нибудь потомки "красного графа" Толстого нам по "Ютубу" рассказывают, как их бесит всё связанное с памятью о войне — начиная с 9 мая или "Бессмертного полка", то тут более-менее понятно — обычная "русская интеллигенция", привыкшая семейно паразитировать на теле народа столетия. Но, когда словам очередного недоумка-рэпера жадно внимает представительница народа, будущее которого без этой Победы явственно принимало форму абажура на ночном столике Ильзе Кох, это уже выше любых человеческих сил.

И тем не менее всё это гордо транслируется в виде интервью мадам Собчак с рэпером Моргенштерном. Не, меня никак не волнует его сатанинская кликуха — в конце концов Morgenstern, Утренняя Звезда, он же Люцифер — органичная часть иудео-христианских священных книг, а из Библии Сатану не выкинешь. Но что он несёт. Боже, что он несёт… Реальный Сатана медленно покрывается краской стыда за этого дебила.

— Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются доказать — не знаю, может, это скрепы какие-то? — рассказал Моргенштерн в интервью для YouTube-канала "Осторожно: Собчак".

Похоже, что педагогическая практика в России за последние годы деградировала окончательно — иначе откуда берётся вот такая юная плесень, которая способна мыслить только миллионами рублей и совершенно неспособна — миллионами погибших и миллиардами спасённых. В крохотную черепушку на огромном теле никак не просачивается образ миллионов человеческих черепов, ровным слоем удобривших уютные поля Европы и рощи Подмосковья, — это же всё было типа лет восемьдесят назад, разве всё это упомнишь? Действительно, на фига праздновать такую старую Победу, давайте сдадим её в комиссионку. Целых восемьдесят лет…

И ему невдомёк, хвастающемуся своими миллионами, полученными за откровенную халтуру в стиле провинциального Дома культуры "три притопа, два прихлопа", что народы, которые себя ощущают народами, а не колониями паразитов, вообще обычно помнят и празднуют свои судьбоносные победы.

Вот, скажем, национальный праздник Португалии — День восстановления независимости. Это они победили наконец Испанию. И знаете когда? В 1668 году. Для тех, кто учился в школе так же, как Алишер Валеев ( он же Люцифер Тагирович — колхозники, особенно с юга, обожают пафосные псевдонимы), поясняю: 1668 год — это было значительно давнее, чем 1945-й. Так что даже ветеранов не осталось. Но значение этой победы настолько важно для сохранения нации лузитан, что они празднуют и празднуют. Каждый божий год.

А тут Победа, которая сохранила не одну нацию и не одну страну, вообще-то. Так будем и дальше погружаться в самые подоночные разговоры типа "а зачем её праздновать, а вот лучше бы отдали деньги пенсионерам и учителям". Я эти разговоры слышу каждое 9 Мая последние лет тридцать. Потому что говорящие это при "проклятом совке" сидели на попе ровно, прищемив язычок. Потому что могли и навалять по голове — те, кто потерял в войну примерно всех.

А ещё скажите спасибо за термин "победобесие", вброшенный бывшим питерским журналистом (по профессии) и просто подонком (по-человечески). Он так понравился на одной гордой и не зависимой ни от кого радиостанции, что уже многие годы его там передают из уст в уста, обкатывают в эфире, и чем ближе к 9 Мая — тем обычно чаще и краше. Люди, более взрослые и более умные, как нам казалось, чем певец двух нот Моргенштерн. Но вот оно как — навоз в головах идёт именно от старших представителей профессиональных борцов за демократию. А нарядные расписные попугайчики просто повторяют и повторяют.

Не обращать внимания? Ну уж нетушки — эта плесень токсична. Она разъедает молодые души, она душит волю немолодых, она оскорбляет совсем немолодых, выросших рядом со смертью. И поэтому, как предлагали французские девушки, "Покажи свою свинью" (это тамошнее meetoo). Хорошее предложение — "покажи свою свинью" — пока такие свиньи не превратили в свинарник твою историю, твои святыни, твою страну. Начнём со свиньи по кличке Утренняя Звезда. В колхозах же любят скотине давать милые клички.

Авторы Игорь Мальцев