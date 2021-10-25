НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Коронавирус
Владимир Путин
Происшествия
ДТП с Собчак
Спорт
Армия
История
Личные финансы
Политика
В мире
Технологии
Криминал
Шоубиз
Тем временем:

Из-под завалов дома в Набережных Челнах извлекли пенсионера, в чьей квартире произошёл взрыв

Из-под завалов дома в Набережных Челнах спасли 17-летнего подростка

Эпицентром взрыва в доме в Набережных Челнах могла стать квартира одинокого пенсионера

Появились фото из захламлённой квартиры в Братске, где дети провели взаперти несколько дней

Друг Светланы Светличной рассказал, куда "пропала" актриса

Воспитатель в тихий час домогался мальчиков, и длилось это не один год

Лайф публикует первое видео с места крушения высокоплана в Подмосковье

Мошенники под видом спецоперации убедили музейную работницу МГУ "продать" две квартиры

Камера засняла момент взрыва в цехе под Рязанью, унёсшего жизни 17 рабочих

Пенсионерка из Уфы отрицает, что била школьницу за кормление кошек, но следы на лице ребёнка говорят об обратном

Появились фото из палаты, где больной раком мальчик выстрелил в себя из пистолета

Пистолет, из которого онкобольной мальчик выстрелил в себя, принадлежит его дедушке

Ребёнок выстрелил в себя в онкобольнице в Нижневартовске

Токсичная плесень: Почему Моргенштерн не любит День Победы

Журналист Игорь Мальцев — о том, почему рэпер Моргенштерн в передаче "Осторожно: Собчак" заявил, что не понимает, для чего праздновать 9 Мая, и почему он боится "победобесия".

25 октября, 16:37
<p>Скриншот <a href="https://www.youtube.com/watch?v=RTVKx5okQXA&ab_channel=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE:%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B0%D0%BA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouТube / Осторожно: Собчак</a></p>

Скриншот YouТube / Осторожно: Собчак

Волны мозговой слизи от наших "селебов" уже накрывают матушку-Россию. Особенно доставляет их Особо Важное Мнение по поводу памяти об Отечественной войне. Причём особенно — от молодых. Когда какие-нибудь потомки "красного графа" Толстого нам по "Ютубу" рассказывают, как их бесит всё связанное с памятью о войне — начиная с 9 мая или "Бессмертного полка", то тут более-менее понятно — обычная "русская интеллигенция", привыкшая семейно паразитировать на теле народа столетия. Но, когда словам очередного недоумка-рэпера жадно внимает представительница народа, будущее которого без этой Победы явственно принимало форму абажура на ночном столике Ильзе Кох, это уже выше любых человеческих сил.

И тем не менее всё это гордо транслируется в виде интервью мадам Собчак с рэпером Моргенштерном. Не, меня никак не волнует его сатанинская кликуха — в конце концов Morgenstern, Утренняя Звезда, он же Люцифер — органичная часть иудео-христианских священных книг, а из Библии Сатану не выкинешь. Но что он несёт. Боже, что он несёт… Реальный Сатана медленно покрывается краской стыда за этого дебила.

Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются доказать не знаю, может, это скрепы какие-то? — рассказал Моргенштерн в интервью для YouTube-канала "Осторожно: Собчак".

Похоже, что педагогическая практика в России за последние годы деградировала окончательно — иначе откуда берётся вот такая юная плесень, которая способна мыслить только миллионами рублей и совершенно неспособна — миллионами погибших и миллиардами спасённых. В крохотную черепушку на огромном теле никак не просачивается образ миллионов человеческих черепов, ровным слоем удобривших уютные поля Европы и рощи Подмосковья, — это же всё было типа лет восемьдесят назад, разве всё это упомнишь? Действительно, на фига праздновать такую старую Победу, давайте сдадим её в комиссионку. Целых восемьдесят лет…

И ему невдомёк, хвастающемуся своими миллионами, полученными за откровенную халтуру в стиле провинциального Дома культуры "три притопа, два прихлопа", что народы, которые себя ощущают народами, а не колониями паразитов, вообще обычно помнят и празднуют свои судьбоносные победы.

Вот, скажем, национальный праздник Португалии — День восстановления независимости. Это они победили наконец Испанию. И знаете когда? В 1668 году. Для тех, кто учился в школе так же, как Алишер Валеев ( он же Люцифер Тагирович — колхозники, особенно с юга, обожают пафосные псевдонимы), поясняю: 1668 год — это было значительно давнее, чем 1945-й. Так что даже ветеранов не осталось. Но значение этой победы настолько важно для сохранения нации лузитан, что они празднуют и празднуют. Каждый божий год.

А тут Победа, которая сохранила не одну нацию и не одну страну, вообще-то. Так будем и дальше погружаться в самые подоночные разговоры типа "а зачем её праздновать, а вот лучше бы отдали деньги пенсионерам и учителям". Я эти разговоры слышу каждое 9 Мая последние лет тридцать. Потому что говорящие это при "проклятом совке" сидели на попе ровно, прищемив язычок. Потому что могли и навалять по голове — те, кто потерял в войну примерно всех.

А ещё скажите спасибо за термин "победобесие", вброшенный бывшим питерским журналистом (по профессии) и просто подонком (по-человечески). Он так понравился на одной гордой и не зависимой ни от кого радиостанции, что уже многие годы его там передают из уст в уста, обкатывают в эфире, и чем ближе к 9 Мая — тем обычно чаще и краше. Люди, более взрослые и более умные, как нам казалось, чем певец двух нот Моргенштерн. Но вот оно как — навоз в головах идёт именно от старших представителей профессиональных борцов за демократию. А нарядные расписные попугайчики просто повторяют и повторяют.

Не обращать внимания? Ну уж нетушки — эта плесень токсична. Она разъедает молодые души, она душит волю немолодых, она оскорбляет совсем немолодых, выросших рядом со смертью. И поэтому, как предлагали французские девушки, "Покажи свою свинью" (это тамошнее meetoo). Хорошее предложение — "покажи свою свинью" — пока такие свиньи не превратили в свинарник твою историю, твои святыни, твою страну. Начнём со свиньи по кличке Утренняя Звезда. В колхозах же любят скотине давать милые клички.

Вирус глупости: Почему артист Егор Бероев, призвавший к трибуналу за вакцинацию, напрашивается на военный суд

Вирус глупости: Почему артист Егор Бероев, призвавший к трибуналу за вакцинацию, напрашивается на военный суд

Авторы
Игорь Мальцев
Игорь Мальцев

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1