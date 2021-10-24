Вирус глупости: Почему артист Егор Бероев, призвавший к трибуналу за вакцинацию, напрашивается на военный суд Журналист Геннадий Владимиров — о том, почему приплетать исторические преступления в контекст борьбы с вирусом преступно. 24 октября, 18:00 Фото © Instagram/egorberoev

Новый карантин объявлен в России. Мы год ждали вакцины, ещё год пытались вакцинировать страну, чтобы больше не закрывать кафе и предприятия, но в конце целого года вакцинации цифры смертности побили рекорды, а мы пробиваем дно невежества. Оказалось, что сильнее вируса ковида распространяется вирус глупости — антипрививочники, выросшие на ниве битв экстрасенсов, стримов гадалок и передач про рептилоидов в масках людей, перепутали виртуальность с реальностью и как в вышках 5G видят башни Саурона, так в прививке видят послание Сатаны, зашифрованный на уфимском фармкомбинате ужас от Билла Гейтса, инфернальных бесов и трёхмерную проекцию вирусолога Гинцбурга.

Удивительная для XXI века конспирология поразила умы даже заслуженных людей. Вот и дочь великого Шукшина готова отбивать атаки злых магов, а ведь папа наверняка в советском детстве её вакцинировал, чтобы корью и полиомиелитом не болела и красивой выросла. Но красота интеллекту не помеха, и Мария учит нас "включать мозги", при этом отбросив в сторону почему-то курс школьной биологии.

Артист Егор Бероев пошёл ещё дальше, он включил интеллектуальную мощь исторического аналитика, чтобы провести ужасающие параллели: сертификаты о вакцинации он сравнил с документами Третьего рейха о чистоте происхождения. Причём уже во второй раз.

— Власти заявляли, что отсутствие сертификата не приводит к поражению в правах... Но начиная с 1935 года Ahnenpaß требовали при приёме на работу, он стал обязательным для всех госслужащих, учителей, врачей и юристов. Позднее сертификат стал требоваться для посещения учебных заведений, церквей, театров и проезда в общественном транспорте. В 1945 году сертификаты были отменены и осуждены, а их создатели казнены по приговору Нюрнбергского процесса, — заявил артист. Сначала Бероев ляпнул такое со сцены на вручении очередной премии, сказав, что на антипрививочников наденут звёзды Давида, как при нацистах. Тогда ему указали на некорректность сравнения, но, как видим, он не остановился.

С жёлтыми звёздами евреи при Гитлере шли в гетто и газовые камеры. А куда идёт без прививки артист Бероев? На банкет по случаю очередной премьеры. Только масочку наденьте!

Псевдоинтеллектуальная глупость в данном случае опаснее откровенной глупости: одно дело отмахиваться заговорённым амулетом от ковидного сглаза, а другое — приплетать исторические преступления в контекст борьбы с вирусом. Это не просто глупость, это преступление — смешивать трагедию намеренного убийства миллионов людей в Третьем рейхе и попытку избавить людей от нового вируса, дать отдых врачам и вернуть нам нормальную возможность существовать, общаться и даже ходить в кино на фильмы с Егором Бероевым, да чтобы и сидеть можно было в соседних креслах. Но он грозит тем, кто вакцинирует, Нюрнбергским трибуналом.

Более тысячи человек в день умирает тем временем от ковида в России. Как на войне. Трибунал в таких условиях требуется самому Бероеву — за призыв лишить общество возможности спасти жизни своих близких и обезопасить ближних своих от опасности заразиться.

Иногда артистам лучше произносить заученные тексты, написанные умными классиками, а не пороть отсебятину со сцены. Иначе всему залу за артиста стыдно.

Авторы Геннадий Владимиров