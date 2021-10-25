"Зенит" начал продажу футболок в честь разгрома "Спартака" со счётом 7:1
Команда Руя Витории потерпела самое крупное поражение в истории чемпионатов России.
Питерский "Зенит" в своём интернет-магазине начал продажу футболок, посвящённых разгрому "Спартака" со счётом 7:1 в рамках 12-го тура РПЛ.
На сайте товар отмечен как новинка. На тёмно-синей футболке нанесён принт, на котором изображён счёт исторического матча, а также синий треугольник и красный ромб, олицетворяющие логотипы команд.
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Напомним, в матче 12-го тура РПЛ "Спартак" на выезде крупно уступил "Зениту" со счётом 1:7. После игры болельщики красно-белых начали требовать отставки главного тренера команды Руя Витории. Сам он отказался комментировать подобные слухи.
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