"Зенит" начал продажу футболок в честь разгрома "Спартака" со счётом 7:1

Питерский "Зенит" в своём интернет-магазине начал продажу футболок, посвящённых разгрому "Спартака" со счётом 7:1 в рамках 12-го тура РПЛ.

На сайте товар отмечен как новинка. На тёмно-синей футболке нанесён принт, на котором изображён счёт исторического матча, а также синий треугольник и красный ромб, олицетворяющие логотипы команд.