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"Зенит" начал продажу футболок в честь разгрома "Спартака" со счётом 7:1

Команда Руя Витории потерпела самое крупное поражение в истории чемпионатов России.

25 октября, 17:44
<p>Фото © <a href="https://www.shop.fc-zenit.ru/catalog/muzhchinam/futbolki/futbolka_muzhskaya_zenit_spartak_7_1_19447002_10/#photos-1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт интернет-магазина ФК "Зенит"</a></p>

Фото © Официальный сайт интернет-магазина ФК "Зенит"

Питерский "Зенит" в своём интернет-магазине начал продажу футболок, посвящённых разгрому "Спартака" со счётом 7:1 в рамках 12-го тура РПЛ.

Скриншот © Официальный сайт интернет-магазина ФК "Зенит"

Скриншот © Официальный сайт интернет-магазина ФК "Зенит"

На сайте товар отмечен как новинка. На тёмно-синей футболке нанесён принт, на котором изображён счёт исторического матча, а также синий треугольник и красный ромб, олицетворяющие логотипы команд.

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Напомним, в матче 12-го тура РПЛ "Спартак" на выезде крупно уступил "Зениту" со счётом 1:7. После игры болельщики красно-белых начали требовать отставки главного тренера команды Руя Витории. Сам он отказался комментировать подобные слухи.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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