Новый конфликт или взвешенное решение: Карпин удивил составом сборной России по футболу, в котором снова нет Дзюбы Нашей национальной команде осталось сделать буквально два шага для попадания на ЧМ-2022 в Катаре 25 октября, 15:36 Фото © РФС

Сборная России по футболу приближается к очередному циклу матчей за выход на Чемпионат мира 2022 года в Катар. Впереди — игры с командами Кипра и Хорватии — два непростых матча за попадание на мундиаль. По традиции подготовка начинается в момент публикации расширенной заявки. В этот раз Валерий Карпин снова удивил общественность целым рядом новичков или же отсутствием тех, кого там ждали. Речь, естественно, об Артёме Дзюбе.

Зря отказывался

Естественно, что один из первых вопросов, на который пришлось отвечать Карпину: почему нет Дзюбы? Форвард набрал хорошие кондиции, забивает голы, приближается к рекордным отметкам и говорит о том, что он — "лев".

— Это решение тренерского штаба. Общения с Артёмом не было, — заявил Карпин.

Если возвращаться на несколько месяцев назад, то можно вспомнить, как Карпин общался в Петербурге с Дзюбой. Долго, много, о разном. И это несмотря на давний конфликт, который тянется уже очень много лет. Как итог, на октябрьские матчи Карпин включил нападающего "Зенита" в расширенный состав. При том что тогда это решение вызывало очень много вопросов. Ни голов, ни каких-либо ещё полезных действий.

Что было дальше — вы и так знаете. Дзюба отказался от поездки в национальную команду, сославшись на то, что он не в форме. После этого он как по щелчку пальцев начал забивать, быть по-настоящему полезным, дотянулся до рекорда по количеству голов в чемпионате России. В общем, жизнь начала налаживаться. Казалось бы, что такой Дзюба реально может помочь сборной России, особенно в тяжёлых матчах с Кипром и Хорватией.

Но Валерий Карпин, и это знают все, — человек достаточно своеобразный. Вряд ли он не обратил внимания на тот факт, что Дзюба отказался от поездки в сборную. В прошлом цикле тренера много расспрашивали про форварда "Зенита", и его риторика менялась с течением времени. Как итог, сейчас Дзюба — не в сборной России.

— Не считаю, что нужно кого-то пугать или заставлять играть за сборную. Он так решил, поговорили. Нет так нет. За сборную игроки должны хотеть играть, но если он не хочет, то зачем его уговаривать, — говорил Карпин перед играми со Словакией и Словенией.

Не исключено, что мы становимся свидетелями нового конфликта между Дзюбой и Карпиным. Тренер не простил такого отказа нападающего, как и целый ряд экспертов, которые говорили о том, что больше вызывать Дзюбу не стоит. Вот Карпин и не стал этого делать. Как бы там ни было, но это похоже на конец карьеры Артёма в национальной команде.

Большая заявка и целая группа новичков

Но если отсутствие Дзюбы — момент ожидаемый, то вот появление большого количества новичков — дело любопытное. К примеру, голкипер норвежского клуба "Будё-Глимт" Никита Хайкин. Знают о нём лишь настоящие любители футбола. А недавно он стал героем целого ряда статей и новостей после того, как его команда разнесла "Рому" Жозе Моуринью в Лиге конференций. Или же вратарь "Химок" Илья Лантратов, который мог попасть в сборную ещё на Евро-2020. Даже несмотря на то что подмосковная команда сейчас идёт на 14-м месте, к голкиперу вопросов не так-то и много.

Или же рекордсмен ФНЛ и её лучший бомбардир прошлого сезона Иван Сергеев из "Крыльев". О нём и сборной говорили давно, ибо результативность мощного форварда впечатляет. В этом сезоне забивать так же много не получается, но 4 + 3 в 12 матчах РПЛ — показатель очень даже достойный. Удивило появление и ещё одного игрока "Крылышек" — Романа Ежова. Он не входит в список лучших футболистов нашей лиги, однако его вызов — история крайне интересная, даже необычная.

Константин Марадишвили из "Локомотива" или же Александр Черников из "Краснодара" — тоже крайне любопытная затея Карпина. Железнодорожник в последних матчах является чуть ли не лучшим игроком своей команды, равно как и Черников, который по ходу сезона всё прибавляет и прибавляет. Дошло даже до гола в ворота "Нижнего Новгорода" в последнем туре. Упомянем и защитника "Зенита" Данила Кругового, который отметился результативным пасом в последнем матче против "Спартака". Чем он закончился, вы и так знаете.

В остальном — абсолютно рабочий и хорошо подобранный состав. Валерий Карпин вызвал сразу 41 футболиста. Это действительно очень немало, но логику главного тренера нашей национальной команды понять можно.

— Это связано с тем, что даже те расширенные списки, которые мы публиковали перед матчами в сентябре и октябре, тренерскому штабу приходилось корректировать. После объявлений игроки проводили ещё по два-три матча, некоторые получали травмы. Поэтому в этот раз решили опубликовать такой, скажем так, очень расширенный список, который потом уже будет скорректирован под окончательный, — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

Впереди — крайне тяжёлые матчи с Кипром и Хорватией, где у нашей сборной нет права на ошибку. Понятно, что Валерий Карпин сделает всё для того, чтобы в окончательную заявку вошли только сильнейшие игроки национальной команды или же проверенные мастера, такие как Алексей Миранчук, например. В любом случае наблюдать за этой сборной с большим количеством дебютантов становится очень даже интересно.

Авторы Шамиль Гаджиев