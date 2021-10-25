Справились и без Смолова: "Локомотив" обыграл "Сочи" в заключительном матче 12-го тура РПЛ
Для нового тренера железнодорожников Маркуса Гисдоля это первая победа в стане столичной команды.
Фото © Twitter / ФК "Локомотив"
Московский "Локомотив" одержал победу в домашнем матче 12-го тура РПЛ, обыграв "Сочи" со счётом 2:1.
В конце первого тайма мяч в свои ворота отправил Игорь Юрганов, который совершил ошибку после подачи Константина Марадишвили. Сразу после перерыва хорват Тин Едвай здорово открылся на угловом после подачи Мацея Рыбуса и удвоил преимущество москвичей. Уже в добавленное время Жоаозиньо отыграл один мяч, но восстановить равенство не удалось. В итоге — 2:1 и первая победа Маркуса Гисдоля у руля "Локомотива".
Благодаря этой победе железнодорожники сумели сравняться по баллам с "Сочи" — у обеих команд 21 очко — и приблизиться к лидирующему "Зениту", а также идущим выше ЦСКА и "Динамо".
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