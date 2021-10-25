В конце первого тайма мяч в свои ворота отправил Игорь Юрганов, который совершил ошибку после подачи Константина Марадишвили. Сразу после перерыва хорват Тин Едвай здорово открылся на угловом после подачи Мацея Рыбуса и удвоил преимущество москвичей. Уже в добавленное время Жоаозиньо отыграл один мяч, но восстановить равенство не удалось. В итоге — 2:1 и первая победа Маркуса Гисдоля у руля "Локомотива".