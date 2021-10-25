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Справились и без Смолова: "Локомотив" обыграл "Сочи" в заключительном матче 12-го тура РПЛ

Для нового тренера железнодорожников Маркуса Гисдоля это первая победа в стане столичной команды.

25 октября, 17:54
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/fclokomotiv/status/1452684737747857416/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Локомотив"</a></p>

Фото © Twitter / ФК "Локомотив"

Московский "Локомотив" одержал победу в домашнем матче 12-го тура РПЛ, обыграв "Сочи" со счётом 2:1.

В конце первого тайма мяч в свои ворота отправил Игорь Юрганов, который совершил ошибку после подачи Константина Марадишвили. Сразу после перерыва хорват Тин Едвай здорово открылся на угловом после подачи Мацея Рыбуса и удвоил преимущество москвичей. Уже в добавленное время Жоаозиньо отыграл один мяч, но восстановить равенство не удалось. В итоге — 2:1 и первая победа Маркуса Гисдоля у руля "Локомотива".

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Благодаря этой победе железнодорожники сумели сравняться по баллам с "Сочи" — у обеих команд 21 очко — и приблизиться к лидирующему "Зениту", а также идущим выше ЦСКА и "Динамо".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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