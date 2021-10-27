Почему для нерабочих дней выбрана такая продолжительность?

Согласно наблюдениям эпидемиологов, инкубационный период дельта-штамма составляет до пяти дней, поэтому разобщение контактов на 11 дней покроет два таких периода, объясняет оперштаб.

На кого распространяется указ о введении нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября?

Под действие документа попадают все предприятия и организации на территории Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, обозначенных в специальном указе президента.

Будут ли больницы и поликлиники оказывать плановую помощь?

Все медицинские организации, включая частные, продолжат оказывать плановую и экстренную медицинскую помощь в обычном режиме и в полном объёме, заверил оперштаб.

Будет ли работать стоматология?

А вот стоматологии будут оказывать пациентам только экстренную или неотложную помощь.

Будут ли работать пункты вакцинации и экспресс-тестирования в центрах госуслуг и торговых центрах?

Вакцинация и проведение экспресс-тестирования в торговых центрах и центрах госуслуг продолжатся. График работы пунктов вакцинации ищите на портале mos.ru.

Какие магазины продолжат работать?

Во время нерабочих дней смогут работать в обычном режиме только продуктовые магазины, аптеки и точки, где продаётся не менее 30% товаров первой необходимости. Остальные смогут реализовывать товар дистанционно, в том числе при помощи доставки.

Будет ли оказываться социальная помощь?

Горожане старшего поколения и люди с хроническими заболеваниями могут обратиться на горячую линию Комплекса социального развития по телефону: +7 495 870-45-09. После получения заявки социальные помощники принесут на дом товары первой необходимости, продукты и лекарства.

Кроме того, с 28 октября по 7 ноября волонтёры будут доставлять продукты, лекарства и предметы первой необходимости жителям города старше 60 лет, соблюдающим домашний режим. Москвичи, которым в нерабочие дни будет необходима помощь, могут оставить заявку по телефону горячей линии: +7 800 200-34-11.

Будут ли работать кафе и рестораны?

Нет, они будут открыты только для продажи блюд навынос или на доставку.

Как будут работать школы и детские сады?

Государственные и частные школы уходят на этот период на каникулы. Не будут работать учреждения дополнительного и спортивного образования. Для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в городских детских садах будут организованы дежурные группы.

Будут ли работать центры госуслуг "Мои документы" и загсы?

Только в режиме онлайн.

Очно в 25 дежурных центрах "Мои документы" будут оказывать услуги только по расторжению брака, если заявление было подано заранее, и по регистрации смерти. Получить свидетельство о рождении ребёнка можно будет прямо в роддоме.

Если на время действия ограничений выпадет дата получения или подписания документов, срок предоставления услуги продлят на 11 дней.

Регистрация брака в период нерабочих дней будет проходить без торжественной церемонии, без гостей и фотографов. Маски по-прежнему являются обязательным атрибутом свадебного дня, напоминает оперштаб.

Будут ли работать салоны красоты с медицинской лицензией?

Нет, отвечает оперштаб. Не будут работать никакие салоны красоты, косметические, спа- и массажные салоны, солярии, бани и сауны, спортивные комплексы, фитнес-клубы и бассейны.

Продолжат ли работу химчистки, прачечные, другие организации, оказывающие бытовые услуги, шиномонтажи и автосервисы?

Нет, они приостановят работу на время нерабочих дней.

Можно ли будет гулять в парках и на детских площадках?

Москвичи смогут, как обычно, гулять в парках и на детских площадках. Ограничения будут действовать для детских игровых центров и комнат в помещениях, в том числе в торговых центрах.

Будут ли проводиться во время нерабочих выходных концерты и спортивные мероприятия, например футбольные матчи?

Массовые культурные, зрелищные, спортивные, развлекательные и другие мероприятия во время длинных выходных дней проводиться не будут.

Будут ли работать кинотеатры так же, как театры и музеи, то есть при 50%-ной заполняемости зала и с QR-кодами?

Работа всех кинотеатров временно приостанавливается. Также будут закрыты концертные залы, досуговые учреждения, библиотеки и цирки.

Как будет работать метро и общественный наземный транспорт? Будут ли допускать пассажиров только с QR-кодами?

В Москве не будут закрывать или ограничивать доступ в общественный транспорт. Метрополитен, автобусы, трамваи, МЦК и МЦД продолжат работать в обычном режиме.

При этом важно соблюдать все санитарные требования — носить маску или респиратор, соблюдать социальную дистанцию, напоминает оперштаб.

Будут ли работать карты школьников в транспорте во время каникул?

Да, во время каникул школьники, как обычно, смогут пользоваться Картой москвича для проезда в общественном транспорте.