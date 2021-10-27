НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Документы, детские сады и транспорт : Оперштаб Москвы ответил на главные вопросы о нерабочих днях с 28 октября по 7 ноября

Столичный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в своём телеграм-канале ответил на самые распространённые вопросы о "ковикулах". Лайф публикует текст целиком.

27 октября, 12:33
<p>Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев</p>

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

  • Почему для нерабочих дней выбрана такая продолжительность?

Согласно наблюдениям эпидемиологов, инкубационный период дельта-штамма составляет до пяти дней, поэтому разобщение контактов на 11 дней покроет два таких периода, объясняет оперштаб.

  • На кого распространяется указ о введении нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября?

Под действие документа попадают все предприятия и организации на территории Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, обозначенных в специальном указе президента.

  • Будут ли больницы и поликлиники оказывать плановую помощь?

Все медицинские организации, включая частные, продолжат оказывать плановую и экстренную медицинскую помощь в обычном режиме и в полном объёме, заверил оперштаб.

  • Будет ли работать стоматология?

А вот стоматологии будут оказывать пациентам только экстренную или неотложную помощь.

  • Будут ли работать пункты вакцинации и экспресс-тестирования в центрах госуслуг и торговых центрах?

Вакцинация и проведение экспресс-тестирования в торговых центрах и центрах госуслуг продолжатся. График работы пунктов вакцинации ищите на портале mos.ru.

  • Какие магазины продолжат работать?

Во время нерабочих дней смогут работать в обычном режиме только продуктовые магазины, аптеки и точки, где продаётся не менее 30% товаров первой необходимости. Остальные смогут реализовывать товар дистанционно, в том числе при помощи доставки.

  • Будет ли оказываться социальная помощь?

Горожане старшего поколения и люди с хроническими заболеваниями могут обратиться на горячую линию Комплекса социального развития по телефону: +7 495 870-45-09. После получения заявки социальные помощники принесут на дом товары первой необходимости, продукты и лекарства.

Кроме того, с 28 октября по 7 ноября волонтёры будут доставлять продукты, лекарства и предметы первой необходимости жителям города старше 60 лет, соблюдающим домашний режим. Москвичи, которым в нерабочие дни будет необходима помощь, могут оставить заявку по телефону горячей линии: +7 800 200-34-11.

  • Будут ли работать кафе и рестораны?

Нет, они будут открыты только для продажи блюд навынос или на доставку.

  • Как будут работать школы и детские сады?

Государственные и частные школы уходят на этот период на каникулы. Не будут работать учреждения дополнительного и спортивного образования. Для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в городских детских садах будут организованы дежурные группы.

  • Будут ли работать центры госуслуг "Мои документы" и загсы?

Только в режиме онлайн.

Очно в 25 дежурных центрах "Мои документы" будут оказывать услуги только по расторжению брака, если заявление было подано заранее, и по регистрации смерти. Получить свидетельство о рождении ребёнка можно будет прямо в роддоме.

Если на время действия ограничений выпадет дата получения или подписания документов, срок предоставления услуги продлят на 11 дней.

Регистрация брака в период нерабочих дней будет проходить без торжественной церемонии, без гостей и фотографов. Маски по-прежнему являются обязательным атрибутом свадебного дня, напоминает оперштаб.

  • Будут ли работать салоны красоты с медицинской лицензией?

Нет, отвечает оперштаб. Не будут работать никакие салоны красоты, косметические, спа- и массажные салоны, солярии, бани и сауны, спортивные комплексы, фитнес-клубы и бассейны.

  • Продолжат ли работу химчистки, прачечные, другие организации, оказывающие бытовые услуги, шиномонтажи и автосервисы?

Нет, они приостановят работу на время нерабочих дней.

  • Можно ли будет гулять в парках и на детских площадках?

Москвичи смогут, как обычно, гулять в парках и на детских площадках. Ограничения будут действовать для детских игровых центров и комнат в помещениях, в том числе в торговых центрах.

  • Будут ли проводиться во время нерабочих выходных концерты и спортивные мероприятия, например футбольные матчи?

Массовые культурные, зрелищные, спортивные, развлекательные и другие мероприятия во время длинных выходных дней проводиться не будут.

  • Будут ли работать кинотеатры так же, как театры и музеи, то есть при 50%-ной заполняемости зала и с QR-кодами?

Работа всех кинотеатров временно приостанавливается. Также будут закрыты концертные залы, досуговые учреждения, библиотеки и цирки.

  • Как будет работать метро и общественный наземный транспорт? Будут ли допускать пассажиров только с QR-кодами?

В Москве не будут закрывать или ограничивать доступ в общественный транспорт. Метрополитен, автобусы, трамваи, МЦК и МЦД продолжат работать в обычном режиме.

При этом важно соблюдать все санитарные требования — носить маску или респиратор, соблюдать социальную дистанцию, напоминает оперштаб.

  • Будут ли работать карты школьников в транспорте во время каникул?

Да, во время каникул школьники, как обычно, смогут пользоваться Картой москвича для проезда в общественном транспорте.

В Москве за сутки от коронавируса умер 91 человек, в Санкт-Петербурге — 74

В Москве за сутки от коронавируса умер 91 человек, в Санкт-Петербурге — 74

Напомним, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в России регионы постепенно снова вводят коронавирусные ограничения. В частности, возвращается система QR-кодов, без которых нельзя попасть в большинство общественных мест. Документ можно получить, пройдя вакцинацию, переболев ковидом или же предоставив свежий ПЦР-тест с отрицательным результатом. При этом, например, в Севастополе систему ужесточили ещё больше, запретив без QR-кода выезд из города. Кроме того, все регионы РФ ввели обязательную вакцинацию от ковида для ряда категорий граждан. Как правило, это работники сферы услуг, здравоохранения, образования, транспорта, ЖКХ, госслужащие.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1