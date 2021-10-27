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В Москве за сутки от коронавируса умер 91 человек, в Санкт-Петербурге — 74

За весь период с начала эпидемии ковид унёс жизни 233 898 россиян. Более 30 тысяч из них приходится на столицу.

27 октября, 10:22

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Наибольшее число смертей от коронавируса за сутки среди российских регионов зафиксировано в Москве (91 человек) и в Санкт-Петербурге (74 человека). Об этом в среду сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией. За весь период с начала эпидемии коронавирус унёс жизни 233 898 россиян.

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 5789 против 6074 днём ранее. Всего с начала пандемии в городе выявили 1 786 570 случаев заражения. В Санкт-Петербурге за последние сутки выявили 2913 новых заболевших, в Подмосковье — 2670.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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