В Москве за сутки от коронавируса умер 91 человек, в Санкт-Петербурге — 74
За весь период с начала эпидемии ковид унёс жизни 233 898 россиян. Более 30 тысяч из них приходится на столицу.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Наибольшее число смертей от коронавируса за сутки среди российских регионов зафиксировано в Москве (91 человек) и в Санкт-Петербурге (74 человека). Об этом в среду сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией. За весь период с начала эпидемии коронавирус унёс жизни 233 898 россиян.
Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 5789 против 6074 днём ранее. Всего с начала пандемии в городе выявили 1 786 570 случаев заражения. В Санкт-Петербурге за последние сутки выявили 2913 новых заболевших, в Подмосковье — 2670.
Как уже сообщал Лайф, из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом в стране все регионы РФ ввели обязательную вакцинацию от ковида для ряда категорий граждан — как правило, это работники сферы услуг, здравоохранения, образования, транспорта, ЖКХ, госслужащие.
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