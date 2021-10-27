В Крыму планируют ввести экспресс-тестирование на ковид для туристов в 2022 году

В Крыму планируют в следующем туристическом сезоне ввести экспресс-тестирование от коронавируса в аэропортах, гостиницах и при въезде в республику. Об этом сообщил журналистам глава региона Сергей Аксёнов.

"У нас задача — подготовиться к сезону 2022 года, с учётом всех ошибок и тех мер, что были приняты ранее, и организовать сезон таким образом, чтобы Крым был бесковидной зоной. Экспресс-тесты, на мой взгляд, позволят эту проблему в какой-то части решить", — сказал Аксёнов.

Он добавил, что экспресс-тестирование в республике будут использовать после запуска их местного производства. По словам политика, одна из компаний изъявила желание реализовать в Крыму инвестиционный проект по производству тестов, которые будут сертифицированы и приравнены к ПЦР Роспотребнадзором.