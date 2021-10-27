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В Крыму планируют ввести экспресс-тестирование на ковид для туристов в 2022 году

Также в республике хотят запустить собственное производство сертифицированных и приравненных к ПЦР экспресс-тестов.

27 октября, 10:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Крыму планируют в следующем туристическом сезоне ввести экспресс-тестирование от коронавируса в аэропортах, гостиницах и при въезде в республику. Об этом сообщил журналистам глава региона Сергей Аксёнов.

"У нас задача — подготовиться к сезону 2022 года, с учётом всех ошибок и тех мер, что были приняты ранее, и организовать сезон таким образом, чтобы Крым был бесковидной зоной. Экспресс-тесты, на мой взгляд, позволят эту проблему в какой-то части решить", — сказал Аксёнов.

Он добавил, что экспресс-тестирование в республике будут использовать после запуска их местного производства. По словам политика, одна из компаний изъявила желание реализовать в Крыму инвестиционный проект по производству тестов, которые будут сертифицированы и приравнены к ПЦР Роспотребнадзором.

"Если такое производство будет запущено, ожидается, что тест будет стоить до 800 рублей. Считаем, что, если вооружить врачей, даже на плановые выезды, [ведь их] точность высока, это может помочь разрядить ситуацию", — отметил глава региона.

В гостиницах Адыгеи при заселении будут требовать не только QR-коды, но и ПЦР-тесты

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Ранее Аксёнов также заявил, что в Крыму не планируется ставить на въезде блокпосты для проверки QR-кодов и сертификатов у туристов по примеру Севастополя. Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил, что с 30 октября в город можно будет въехать через блокпосты, развёрнутые из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, введение жёстких ограничительных мер было необходимо в связи с массовым бронированием туристами отелей на период нерабочих дней.


Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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