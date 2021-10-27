"Деловая Россия" поддержала идею тотальной вакцинации от ковида

Одно из крупнейших объединений предпринимателей в стране "Деловая Россия" выразило согласие с тем, что вакцинацию от коронавируса в стране нужно сделать тотальной. Об этом заявил РИА "Новости" президент организации Павел Титов.

"Мы поддерживаем инициативу, что бороться с коронавирусной инфекцией можно только посредством тотальной вакцинации. Конечно, хотелось бы придерживаться демократичного законного метода привития, но тем не менее считаем, что работодателям в пострадавших отраслях нужно больше рычагов, чтобы не допускать до определённых ролей в своих компаниях людей, у которых нет прививок", — считает Титов.

Титов рассказал, что, по мнению предпринимателей из сфер ретейла, общепита и гостиничной отрасли, вакцинация — единственное работающее решение проблемы с коронавирусом, но она не должна ложиться на плечи бизнесменов.