Бизнес предложил сделать вакцинацию от ковида в России обязательной

Представители российского бизнеса обратились к вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко с просьбой сделать вакцинацию россиян от коронавируса фактически обязательной, но при этом бесплатной даже в частных клиниках. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

"Для борьбы с коронавирусом торговля предложила переходить к фактически обязательной и всеобщей вакцинации. Кроме того, бизнес считает, что стоит позволить гражданам бесплатно прививаться не только в государственных поликлиниках, но и в частных", — говорится в материале.

Также в бизнес-сообществе призвали не закрывать магазины в нерабочие дни, отметив, что это негативно скажется как на предприятиях торговли, так и на экономике в целом.

"Период с октября по декабрь является высоким сезоном в торговле, в рамках которого ряд компаний формирует 30–50% годовой выручки", — подчёркивается в письме.

Кроме того, там отмечается, что отрасль разработала специальный регламент функционирования в пандемию, который подразумевает строгое соблюдение санитарных мер в магазинах, а именно — использованием персоналом и покупателями масок и антисептиков. Кроме того, по регламенту магазины должны постараться разделять потоки посетителей на вход и выход, дезинфицировать поверхности и отправлять сотрудников питаться группами по расписанию.

В АКИТ напомнили, что мэр Москвы Сергей Собянин недавно объявил о розыгрыше десяти квартир в столице среди тех, кто сделает прививку. В ассоциации предложили ещё один метод стимулирования к вакцинации: сделать для привитых скидку на услуги ЖКХ.

"Контроль за темпами вакцинации является наиболее эффективной мерой в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Многие страны уже ослабили ограничения, введённые на фоне пандемии, некоторые отменили их полностью. Повысить уровень вакцинации в стране можно и с помощью финансового стимулирования", — отметил президент АКИТ Артём Соколов.