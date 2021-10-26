Россияне смогут одновременно привиться от ковида и гриппа уже на нерабочей неделе

"Все возможности для этого имеются, и есть достаточно вакцин и от CoViD-19, и от гриппа, поэтому сегодня надо использовать эту возможность, и каждый, может быть, как раз в эти семь дней, которые у нас будут свободны, может прийти и привиться от обеих инфекций одновременно", — уточнил инфекционист в ходе пресс-конференции в "Интерфаксе", посвящённой вопросам снижения риска заболеваемости в нерабочие дни.