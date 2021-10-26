Россияне смогут одновременно привиться от ковида и гриппа уже на нерабочей неделе
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Как уточнили в Минздраве, все возможности для этого в медучреждениях уже созданы.
Россияне смогут привиться одновременно от коронавируса и гриппа уже на предстоящей нерабочей неделе, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, профессор Владимир Чуланов.
"Все возможности для этого имеются, и есть достаточно вакцин и от CoViD-19, и от гриппа, поэтому сегодня надо использовать эту возможность, и каждый, может быть, как раз в эти семь дней, которые у нас будут свободны, может прийти и привиться от обеих инфекций одновременно", — уточнил инфекционист в ходе пресс-конференции в "Интерфаксе", посвящённой вопросам снижения риска заболеваемости в нерабочие дни.
Напомним, 22 октября Минздрав РФ внёс изменения в инструкцию по применению "Спутника V", одобрив одновременное введение вакцины против ковида и препаратов для профилактики гриппа. Делать инъекции при этом рекомендуется в разные части тела.