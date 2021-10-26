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Минздрав назвал регионы РФ с самыми высокими темпами вакцинации от ковида

Глава ведомства уточнил, что данный показатель рассчитывается с учётом численности населения.

26 октября, 12:18
<p>Фото © ТАСС/Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС/Кирилл Кухмарь

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко перечислил российские регионы с самыми высокими темпами вакцинации от коронавирусной инфекции, среди прочих он упомянул Воронежскую, Курганскую и Пензенскую области.

"Хочу отметить наиболее высокие темпы вакцинации сегодня в таких регионах, как Чукотский автономный округ, Республика Марий Эл, Ханты-Мансийск, Мордовия", — сказал Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с новой инфекцией.

При этом министр уточнил, что темпы вакцинации рассчитываются с учётом численности населения в регионе.

Мишустин призвал продолжать вакцинацию от ковида в нерабочие дни

Мишустин призвал продолжать вакцинацию от ковида в нерабочие дни

Ранее были названы 32 региона, где заболеваемость ковидом растёт быстрее, чем в России в целом. При этом только в двух субъектах не фиксируют динамики — это Башкирия и Чукотка.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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