Минздрав назвал регионы РФ с самыми высокими темпами вакцинации от ковида
Глава ведомства уточнил, что данный показатель рассчитывается с учётом численности населения.
Фото © ТАСС/Кирилл Кухмарь
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко перечислил российские регионы с самыми высокими темпами вакцинации от коронавирусной инфекции, среди прочих он упомянул Воронежскую, Курганскую и Пензенскую области.
"Хочу отметить наиболее высокие темпы вакцинации сегодня в таких регионах, как Чукотский автономный округ, Республика Марий Эл, Ханты-Мансийск, Мордовия", — сказал Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с новой инфекцией.
При этом министр уточнил, что темпы вакцинации рассчитываются с учётом численности населения в регионе.
Ранее были названы 32 региона, где заболеваемость ковидом растёт быстрее, чем в России в целом. При этом только в двух субъектах не фиксируют динамики — это Башкирия и Чукотка.
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