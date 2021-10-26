Минздрав назвал регионы РФ с самыми высокими темпами вакцинации от ковида

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко перечислил российские регионы с самыми высокими темпами вакцинации от коронавирусной инфекции, среди прочих он упомянул Воронежскую, Курганскую и Пензенскую области.

"Хочу отметить наиболее высокие темпы вакцинации сегодня в таких регионах, как Чукотский автономный округ, Республика Марий Эл, Ханты-Мансийск, Мордовия", — сказал Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с новой инфекцией.

При этом министр уточнил, что темпы вакцинации рассчитываются с учётом численности населения в регионе.